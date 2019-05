Your Phone | nuova icona e supporto per gli MMS Insider

L’app Microsoft Your Phone ora supporta la sincronizzazione di messaggi - foto e notifiche via dati mobili : Quando la sincronizzazione è stata rilasciata gli utenti sono rimasti delusi dal fatto che funzionava solo quando entrambi i dispositivi erano connessi alla stessa rete Wi-Fi. Microsoft ha riconosciuto la mancanza e si è subito attivata per aggiungere il supporto per la sincronizzazione tramite dati mobili, che è stato annunciato in un tweet di Roberto Bojorquez di Microsoft per la versione 3.8.4 dell'applicazione. L'articolo L’app ...

Your Phone : nuovo aggiornamento lato server : È da poco disponibile un nuovo aggiornamento lato server per l’app Your Phone (Il tuo telefono) che introduce due novità per i messaggi. Cosa c’è di nuovo? Immagini dei contatti: nell’elenco delle chat sono ora visibili le immagini del profilo dei contatti. Pannello emoji: nella barra di composizione dei messaggi è stato aggiunto un pulsante per aprire il pannello delle emoji. Fix di bug e miglioramenti generali. Download Le ...

Your Phone si aggiorna : introdotta la sezione Notifiche : Microsoft ha da poco iniziato a rilasciare un aggiornamento per l’app Your Phone (Il tuo telefono) che introduce una nuova sezione dedicata alle Notifiche. A distanza di circa un mese dall’introduzione dello screen-mirroring, è stata aggiunta una nuova e utile funzionalità per gli smartPhone Android. Nel menu a sinistra è stata aggiunta la voce “Notifiche (in anteprima)” che, consente di visualizzare e cancellare le ...