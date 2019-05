WWE – Problemi al cuore per Ric Flair? Operato con urgenza | ecco le condizioni di salute

sportfair

(Di martedì 21 maggio 2019) Dopo essere stato ricoverato indi emergenza nella giornata di giovedì, Ricè stato sottoposto ad un’operazione, probabilmente per complicazioni dovute alladel suo: adesso è fuori pericolo Negli ultimi giorni, il mondo della WWE ha appreso con molta ansia la notizia del ricovero di Ric. Il ‘Nature Boy’ è stato portato in ospedale nella giornata di giovedì a causa di un’emergenza medica, per la quale era previsto un intervento da eseguire venerdì. Secondo TMZ, l’operazione, necessaria probabilmente per deialavuti nei mesi scorsi, è stata poi spostata a causa di alcune complicazioni. Nelle ultime ore l’intervento è stato eseguito con successo e Ricprocede, fuori pericolo, sulla via del recupero. La moglie Wendy Barlow ha dichiarato: “i dottori hanno dichiarato che la procedura è stata un successo”, ringraziando poi chi è ...

