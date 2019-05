WWE – Presentato il nuovo titolo ’24 7′! R-Truth nuovo campione | ecco come funziona

sportfair

(Di martedì 21 maggio 2019) La WWE ha, nel corso dell’ultima puntata di RAW, il’24/7′: ci sono già stati 3 cambi di mano, R-è ilNel corso dell’ultima puntata di RAW, la WWE ha introdotto un. Mick Foley in persona, presente sul ring, ha svelato la cintura ’24/7′ al pubblico presente. Ilpotrà essere difeso in ogni momento, in qualsiasi show e, vista la regola del ‘falls count anywhere‘, gli schienamenti potranno essere eseguiti in ogni parte dell’arena. Taleè riservato ai ‘mid carder’, gli atleti che non sono nel giro dei titoli principali e che quindi potranno godere di maggiore visibilità e di una cintura in grado di regalare frizzantezza e dinamicità allo show. Il primoè stato Titus O’Neil che ha sconfitto Cedric Alexander, ...

Zona_Wrestling : #WWE WWE SPOILER: Presentato il nuovo titolo della compagnia, imbarazzo a Raw - -