World War Z ha venduto quasi due milioni di copie in tutto il mondo in un solo mese

World of Warcraft Classic : alcuni giocatori stanno segnalando dei bug - ma Blizzard smentisce : World of Warcraft Classic ha finalmente una data di uscita, e molti fan della serie potranno gustarsi la versione "Vanilla" del gioco, ovvero com'era agli inizi il MMORPG di Blizzard.Tuttavia, come riporta Polygon, alcuni giocatori che hanno avuto accesso alla beta, stanno segnalando quelli che per loro sembrano essere dei bug. A svelare l'arcano però è Blizzard stessa, che ha assicurato che i "presunti bug" riscontrati dagli utenti sono solo ...

Il nuovo corto di World of Warcraft : Battle for Azeroth si intitola "Rifugio Sicuro" : World of Warcraft: Battle for Azeroth ha un nuovo cortometraggio dedicato a tutti i fan del popolare gioco di ruolo online.Come possiamo vedere, Activision Blizzard ha pubblicato il nuovo filmato in computer grafica dal titolo "Rifugio Sicuro", nel quale "Varok Faucisaure si rende conto che per garantire un futuro all'Orda deve contattare colui che l'ha guidata in passato".Come probabilmente saprete i corti Blizzard sono sempre opere di alto ...

World of Warcraft Classic : ad agosto potremo rivivere le emozioni di un tempo : In occasione del quindicesimo compleanno del fenomeno videoludico di World of Warcraft, il prossimo agosto uscirà niente meno che l'attesissimo World of Warcraft Classic.La data fissata è il 27 agosto, giorno in cui tutti gli abbonati a World of Warcraft potranno vivere l'esperienza originale del gioco pre-espansioni, senza costi aggiuntivi, riporta il comunicato ufficiale Blizzard.Gli abbonati possono inoltre iscriversi a una closed beta ...

Zayn Malik e Zhavia Ward cantano A Whole New World - colonna sonora di Aladdin (video e testo) : Zayn Malik e Zhavia Ward cantano A Whole New World, la canzone della colonna sonora del film Disney Aladdin. La coppia scelta per interpretare il brano nel nuovo film per il cinema è quella costituita dall'ex cantante degli One Direction, Zayn Malik, e dalla cantante e compositrice americana Carisa Zhavia Ward - nota come Zhavia Ward. Lo storico brano di Aladdin, canzone ufficiale della colonna sonora, composta da Alan Menken e scritta da Tim ...

Blizzard vorrebbe eliminare completamente i periodi di crunch per World of Warcraft : Recentemente è tornata alla ribalta la controversia sul cosiddetto crunch, ovvero particolari periodi (caratterizzati da lavoro extra e stress) che gli sviluppatori devono affrontare nel corso dello sviluppo di un gioco. World of Warcraft necessita una mole di lavoro non indifferente per essere aggiornato a dovere, tenete conto che gli sviluppatori devono provvedere a rilasciare un'espansione a pagamento (praticamente un nuovo gioco) ogni due ...

World of WarCraft : Battle for Azeroth : World of WarCraft: Battle for Azeroth Storia Pubblicato nel novembre 1994 su PC / Mac Per secoli, il Titano caduto Sargeras ha complottato per cancellare ogni forma di vita su Azeroth. Per raggiungere tale scopo, Sargeras prese il controllo del Mago umano Medivh, costringendolo a contattare Gul’dan, uno stregone degli Orchi del mondo di Draenor. […]

World War Z dal successo inaspettato alla roadmap dei contenuti post-lancio : Saber Interactive, in partnership con Focus Home Interactive, ha annunciato la prima fase della roadmap dei contenuti post-lancio di World War Z (scopritelo nella nostra recensione), il co-op shooter ispirato al film di Paramount Pictures. Dopo aver celebrato più di 1 milione di unità vendute durante la prima settimana di lancio su PlayStation4, Xbox One e Windows PC (tramite Epic Games Store), il team World War Z offrirà nuove modalità di ...

World War Z - recensione : Era il 1968 quando George Romero lanciava il tema dell'apocalisse zombie con "La notte dei morti viventi", un film spietato dotato di un fortissima critica sociale perfettamente integrata nei meccanismi del genere horror e arricchita da qualche momento squisitamente sopra le righe. Una pietra miliare che ha dato il via a un'epidemia inarrestabile. Da quel momento, infatti, in molti si sono cimentati con questo tema, arrivando gradualmente a fare ...

Un fan di God of War riceve il Guinness World Record per la sua gigantesca collezione di oggetti a tema : Perdersi per ore e ore in un gioco è qualcosa che molti giocatori fanno di tanto in tanto e può anche essere un metodo estremamente "catartico", specialmente se si attraversa un periodo difficile nella vita. Il messicano Emanuel Mojica Rosa ha avuto bisogno di una distrazione quando sua nonna è morta e ha trovato la salvezza e l'evasione attraverso i videogiochi e, specialmente, attraverso Kratos e God of War.Come riporta Dualshockers, Mojica ...

Online il primo teaser trailer di Warhammer UnderWorlds : Online : Steel Sky Productions ha annunciato che la sua prossima creazione, tratta dal gioco di Games Workshop Warhammer Fantasy, a sbarcare nel mondo digitale sarà Warhammer Underworlds: Online . È Online il primo teaser trailer di Warhammer Underworlds: Online, il nuovo capitolo del franchise di Games Workshop a sbarcare su PC Si tratta di ...

Le vendite di World War Z su PC sono superiori alle aspettative grazie a Epic Games Store : Secondo Saber Interactive, World War Z sta vendendo "ben al di sopra le aspettative" su PC grazie all'esclusività su Epic Games Store.Il gioco ha raggiunto e superato il traguardo del milione di copie vendute, con oltre un quarto di queste provenienti dallo Store di Epic. In un'intervista con VentureBeat, l'executive chief Matthew Karch ha affermato che vendite sono andate particolarmente bene all'infuori degli Stati Uniti."Complessivamente gli ...

Warhammer UnderWorlds Online è attualmente in sviluppo : Steel Sky Productions ha annunciato oggi che è in sviluppo un nuovo titolo della celebre saga di Warhammer, ovvero Warhammer Underworlds Online. Il gioco dovrebbe essere disponibile in versione early access (includerà due fazioni) già durante quest'anno ed è una riproduzione del gioco targato Games Workshop (ambientato nell'universo di Age of Sigmar).Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, nel gioco i giocatori guideranno un piccolo gruppi ...