Westworld | il trailer della terza stagione con Aaron Paul

Westworld 3 - il trailer con Aaron Paul (Video) : La Hbo non poteva farsi scappare l'occasione di avere sintonizzato sui propri schermi milioni di telespettatori in trepidante attesa per il series finale di Game of Thrones. Il network ha così deciso di mandare in onda alcuni trailer delle proprie serie tv in arrivo nei minuti precedenti alla messa in onda dell'ultima puntata della serie cult.Tra questi, a spiccare è stato il trailer della terza stagione di Westworld che, tra gli show della rete ...

Nel trailer di Westworld 3 Aaron Paul cerca qualcuno di reale tra le macerie di un mondo ipertecnologico che va a rotoli : Che Dolores & Co. sarebbero tornati nel 2020 lo avevamo anticipato diverse settimane fa, e adesso sappiamo pure che affronteranno cambiamenti significativi. Perlomeno, questo è quanto emerge dal primo trailer di Westworld 3, presentato da HBO in apertura del series finale de Il trono di spade. In questo primo sguardo alla nuova stagione troviamo il personaggio interpretato da Aaron Paul in un'ambientazione ben diversa dal parco di ...