Voto assistito 2019 in cabina elettorale per elezioni 26 maggio 2019 Come fare

termometropolitico

(Di martedì 21 maggio 2019)inper26Le modalità consuete con cui esprimere il proprio, durante le consultazioni elettorali, sono ben note alla generalità dei cittadini. Si tratta di recarsi al seggiodi riferimento, mostrando agli addetti la propria tessera, con un documento di identità valido. Là sarà così possibile esprimere la propria preferenza per un partito o formazione politica, ed eventualmente anche per taluni esponenti del partito stesso. La legge però disciplina, ovviamente, anche i casi in cui vale il cosiddetto. Vediamo di seguito che cos’è e in che cosa consiste, con specifico riferimento alle imminentieuropee. Se ti interessa saperne di più sui requisiti dei candidati M5S alle prossimeeuropee, clicca qui.: che cos’è e qual è la ...

ComuneAnacapri : Modalità per il rilascio della certificazione medica agli elettori affetti da gravi infermità per esercitare il dir… - orsomarrone : Tessera elettorale, voto a domicilio e assistito, presidenti e scrutatori, elettori all'estero... Europee, tutto qu… - Topogig94032706 : @magicaGrmente22 Ma la legge del 2009 non contempla anche il voto assistito domiciliare, per chi ha disabilità? Mi… -