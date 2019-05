Volley femminile | Nations League 2019 Mazzanti | “Felice della vittoria | tra alti e

VIDEO Italia-Polonia 3-2 Volley femminile - Highlights e sintesi Nations League : vittoria tiratissima delle azzurre : L’Italia ha sconfitto la Polonia per 3-2 nel primo incontro della Nations League 2019 di volley femminile, le azzurre si sono imposte a Opole e hanno così incamerato il primo successo nella competizione internazionale itinerante. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno dovuto soffrire contro le padrone di casa ma sono riuscite a spuntarla al termine di un tie-break tiratissimo concluso ai vantaggi, Indre Sorokaite ed Elena Pietrini sono ...

Volley femminile - Nations Italia 2019 : Italia-Polonia 3-2 - prima vittoria dell’Italia. Successo sofferto - Sorokaite e Pietrini in quota : Esordio vincente per l’Italia nella Nations League 2019 di Volley femminile, la nostra Nazionale ha sconfitto la Polonia per 3-2 (25-15; 25-22; 18-25; 21-25; 17-15) al termine di una partita estremamente combattuta. Le azzurre si sono involate subito sul 2-0 a Opole, sul 14-17 nel terzo set hanno smesso di giocare e si sono fatte trascinare al tie-break dalle padrone di casa: nella frazione decisiva le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno ...

LIVE Italia-Polonia 2-2 Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 8-4 - azzurre avanti nel tie-break : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Le azzurre incominciano la loro avventura nella prestigiosa competizione internazionale, il cammino parte da Opole contro le agguerrite padrone di casa desiderose di mettersi in luce di fronte al proprio pubblico: si preannuncia una partita molto complessa per le ragazze del CT Davide Mazzanti, desiderose di iniziare con il ...

LIVE Italia-Polonia 2-1 Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 9-15 - azzurre in crisi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Le azzurre incominciano la loro avventura nella prestigiosa competizione internazionale, il cammino parte da Opole contro le agguerrite padrone di casa desiderose di mettersi in luce di fronte al proprio pubblico: si preannuncia una partita molto complessa per le ragazze del CT Davide Mazzanti, desiderose di iniziare con il ...

LIVE Italia-Polonia 2-1 Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : le biancorosse riaprono i conti : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Le azzurre incominciano la loro avventura nella prestigiosa competizione internazionale, il cammino parte da Opole contro le agguerrite padrone di casa desiderose di mettersi in luce di fronte al proprio pubblico: si preannuncia una partita molto complessa per le ragazze del CT Davide Mazzanti, desiderose di iniziare con il ...

LIVE Italia-Polonia 1-0 Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : le azzurre dominano il primo set : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Le azzurre incominciano la loro avventura nella prestigiosa competizione internazionale, il cammino parte da Opole contro le agguerrite padrone di casa desiderose di mettersi in luce di fronte al proprio pubblico: si preannuncia una partita molto complessa per le ragazze del CT Davide Mazzanti, desiderose di iniziare con il ...

LIVE Italia-Polonia Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 10-15 - le azzurre cercano l’allungo nel primo set : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Le azzurre incominciano la loro avventura nella prestigiosa competizione internazionale, il cammino parte da Opole contro le agguerrite padrone di casa desiderose di mettersi in luce di fronte al proprio pubblico: si preannuncia una partita molto complessa per le ragazze del CT Davide Mazzanti, desiderose di iniziare con il ...

LIVE Italia-Polonia Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : le azzurre inseguono la prima vittoria : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Le azzurre incominciano la loro avventura nella prestigiosa competizione internazionale, il cammino parte da Opole contro le agguerrite padrone di casa desiderose di mettersi in luce di fronte al proprio pubblico: si preannuncia una partita molto complessa per le ragazze del CT Davide Mazzanti, desiderose di iniziare con il ...

LIVE Italia-Polonia Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : comincia l’avventura delle azzurre : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Le azzurre incominciano la loro avventura nella prestigiosa competizione internazionale, il cammino parte da Opole contro le agguerrite padrone di casa desiderose di mettersi in luce di fronte al proprio pubblico: si preannuncia una partita molto complessa per le ragazze del CT Davide Mazzanti, desiderose di iniziare con il ...

Volley – Domani Giorgetti celebra il ‘triplete’ europeo : la Serie A femminile a Palazzo Chigi : La Serie A femminile a Palazzo Chigi: mercoledì 22 maggio il Sottosegretario Giancarlo Giorgetti celebra il ‘triplete’ europeo Non accenna a spegnersi l’eco degli straordinari successi delle squadre italiane nelle Coppe Europee. Esaltati i risultati della Serie A femminile nelle competizioni continentali alla presenza del numero uno dello sport italiano Giovanni Malagò, presidente del Coni, i quattro Club protagonisti ...

Volley femminile - Nations League 2019 : il regolamento. Come ci si qualifica per le Final Six : La fase preliminare della Nations League 2019 di Volley femminile si giocherà dal 20 maggio al 21 giugno, la competizione internazionale itinerante dal ricchissimo montepremi (un milione di euro alla compagine vincitrice) si preannuncia altamente spettacolare con le migliori Nazionali del Pianeta che si daranno battaglia nel primo grande appuntamento della stagione. L’Italia cercherà di essere grande protagonista e di staccare il pass per ...

Volley femminile - Nations League 2019 : il calendario delle partite dell’Italia. Date - programma - orari e tv : L’Italia sarà protagonista nella Nations League 2019 di Volley femminile, la competizione itinerante internazionale che prevede la fase preliminare dal 21 maggio al 20 giugno: le azzurre dovranno giocare 15 partite, 3 incontri per ogni settimana che andranno in scena in un’unica sede. L’esordio è previsto contro la Polonia a Opole, sono previsti due passaggi casalinghi a Conegliano e a Perugia: l’obiettivo sarà ovviamente ...

Volley femminile - Nations League 2019 : parte l’avventura dell’Italia - sfida alla Polonia di Wolosz. Assenti le big azzurre : Questa sera (ore 20.30) incomincerà l’avventura dell’Italia nella Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre scenderanno in campo a Opole per affrontare la Polonia: la Stegu Arena si preannuncia gremita, 3500 spettatori pronti a sostenere la propria Nazionale reduce dal successo al Trofeo di Montreux e in grande crescita. Le azzurre si presenteranno all’appuntamento dopo il terzo posto ottenuto nel torneo in Svizzera e ...

Italia-Polonia oggi - Nations League Volley femminile : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi martedì 21 maggio si gioca Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Incomincia il prestigioso torneo itinerante che ci terrà compagnia nelle prossime cinque settimane, la nostra Nazionale inizia la propria avventura a Opole dove affronterà le padrone di casa: ostacolo molto impegnativo per le azzurre prima delle sfide dei prossimi due giorni in programma contro Germania e Thailandia. Le ragazze del CT ...