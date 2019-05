Volley femminile | Nations League 2019 | il calendario delle partite dell’Italia Date

Volley femminile - Nations League 2019 : parte l’avventura dell’Italia - sfida alla Polonia di Wolosz. Assenti le big azzurre : Questa sera (ore 20.30) incomincerà l’avventura dell’Italia nella Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre scenderanno in campo a Opole per affrontare la Polonia: la Stegu Arena si preannuncia gremita, 3500 spettatori pronti a sostenere la propria Nazionale reduce dal successo al Trofeo di Montreux e in grande crescita. Le azzurre si presenteranno all’appuntamento dopo il terzo posto ottenuto nel torneo in Svizzera e ...

Italia-Polonia oggi - Nations League Volley femminile : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi martedì 21 maggio si gioca Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Incomincia il prestigioso torneo itinerante che ci terrà compagnia nelle prossime cinque settimane, la nostra Nazionale inizia la propria avventura a Opole dove affronterà le padrone di casa: ostacolo molto impegnativo per le azzurre prima delle sfide dei prossimi due giorni in programma contro Germania e Thailandia. Le ragazze del CT ...

Italia-Polonia - Nations League Volley femminile : programma - orario e tv : Dopo le amichevoli di rito e l’esordio ufficiale con il terzo posto a Montreux, la Nazionale italiana di volley femminile si appresta a cominciare la propria stagione con la prima tappa della Nations League 2019, in programma dal 21 al 23 maggio ad Opole, in Polonia. La formazione guidata dal Commissario Tecnico Davide Mazzanti affronterà nella prima sfida del raggruppamento le padrone di casa della Polonia, con l’obiettivo di cominciare al ...

Volley - Champions League : vincono Novara e Civitanova. Trionfo femminile e maschile : doppietta italiana dopo 8 anni : dopo un lungo periodo, l’Italia torna sul tetto d’Europa, con una doppietta che mancava da otto anni. Nell’arco di cinque ore tornano nella penisola due Cev Champions League della pallavolo. Una era assicurata, quella del torneo femminile che vedeva affrontarsi l’Igor Novara contro le campionesse d’Italia dell’Imoco Conegliano (in provincia di Treviso). Hanno vinto le prime con una partita straordinaria. E altrettanto straordinaria è stata ...

Volley femminile - Champions League 2019. La “vendetta” di Novara e l’ultimo regalo di Paola e Francesca : La alzano assieme quella coppa, inseguita da sempre dal club di Novara. Paola Egonu, la più giovane e Francesca Piccinini (la più esperta, occhio con le parole) sono l’anima dell’Igor Gorgonzola che ha aspettato l’ultima partita per esprimere la sua migliore pallavolo di un anno dove non sono mancate critiche e vittorie. Per Paola Egonu è la prima Champions, per Francesca Piccini è la settima: destino ha voluto che fossero lì ...

Volley femminile - Francesca Piccinini Regina di Coppe : vince la settima Champions League! Fenomeno stellare a 40 anni : Sette Champions League vinte nel corso di una carriera monumentale: questa è Francesca Piccinini. A 40 anni compiuti, la Divina della pallavolo italiana ha alzato al cielo il massimo trofeo continentale e lo ha fatto da assoluta protagonista con la sua Novara: titolare nella Finale vinta contro Conegliano alla Max Schmeling Halle di Berlino proprio dove conquistò il Mondiale con la Nazionale nell’ormai lontano 2002. La schiacciatrice ha ...

Volley femminile - Nations League 2019 : le convocate dell’Italia per la prima tappa. Malinov e Lucia Bosetti guidano le azzurre : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per la prima tappa della Nations League 2019 che andrà in scena a Opole (Polonia) dal 21 al 23 maggio. Le azzurre affronteranno le padrone di casa, la Thailandia e la Germania: un trittico importante per la nostra formazione che vuole incominciare al meglio il proprio cammino anche se deve fare a meno di tantissime stelle. Non vedremo infatti ...

Volley femminile - Novara in Paradiso! CAMPIONESSE D’EUROPA! Egonu e compagne vincono la Champions League - Conegliano si arrende : Novara SUL TETTO D’EUROPA! La Igor Gorgonzola Novara ha conquistato la prima Champions League della sua storia, al primo assalto ha fatto subito centro e ha concluso la stagione col botto: le piemontesi hanno sconfitto Conegliano per 3-1 (25-18; 25-17; 14-25; 25-22) nella Finale della massima competizione continentale e hanno così potuto alzare al cielo il prestigioso trofeo nella bolgia della Max Schmeling Halle di Berlino proprio dove la ...

Volley – Torneo Montreux : l’Italia femminile chiude al terzo posto - battuta la Thailandia : Torneo di Montreux: le azzurre di Mazzanti chiudono al terzo posto, battuta la Thailandia per 3-0 Si conclude con la medaglia di bronzo il Montreux Volley Masters per l’Italia, che nella finalina di oggi pomeriggio ha superato la Thailandia 3-0 (25-20, 25-18, 25-14), riuscendo a salire sul podio di questa competizione per il secondo anno consecutivo, dopo il successo dell’edizione scorsa. Un risultato arrivato al termine di una gara nella ...

Conegliano-Novara - Finale Champions League Volley femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi sabato 18 maggio si gioca Conegliano-Novara, Finale della Champions League 2019 di volley femminile: tutto è pronto alla Max Schmeling Halle di Berlino dove verrà messo in palio il massimo trofeo continentale. Derby italiano nella capitale tedesca dove la nostra Nazionale vinse il Mondiale nel 2002, andrà in scena l’eterno confronto tra le due corazzate della nostra pallavolo che hanno dato vita alle ultime due Finali Scudetto e di ...

Due italiane sul tetto d'Europa. Conegliano-Novara per la Champions di Volley femminile : Almeno una squadra italiana questa sera vincerà la Champions League sotto il cielo di Berlino. Ecco di cosa parliamo quando non parliamo di calcio. Se la nostra serie A in Europa ha smesso di vincere, la pallavolo sorride e se lo merita. Tre delle quattro squadre finaliste nella massima competizione

Volley femminile - Trofeo Monteux 2019 : l’Italia si arrende in semifinale al Giappone - azzurre ko 3-0 : L’Italia è stata sconfitta dal Giappone per 3-0 (25-21; 25-14; 25-17) nella semifinale del Trofeo di Montreux, le azzurre si sono dovute arrendere al cospetto delle nipponiche in una partita praticamente a senso unico soprattutto nel secondo e nel terzo set. Le ragazze del CT Davide Mazzanti si dovranno accontentare di lottare per il terzo posto, domani pomeriggio affronteranno la Thailandia che oggi è stata battuta dalla Polonia. Le ...

Volley femminile - Torneo di Montreux 2019. L’Italia chiede al Giappone il lasciapassare per la finale : Sarà dunque il Giappone, questa sera alle 21.15, a contendere all’Italia la finale del Torneo di Montreux. Le azzurre si sono qualificate per il rotto della cuffia alla final four del tradizionale evento svizzero, vista la formazione sperimentale non partono favorite nella sfida ma c’è da credere che venderanno cara la pelle contro un Giappone che si è presentato a Montreux con una formazione rinnovata e che, nel girone eliminatorio, ...

Finale Champions League Volley femminile - Conegliano-Novara : su che canale vederla in tv e streaming. Orario e programma : Andrà in scena nel pomeriggio di sabato 18 maggio l’ultimo appuntamento della stagione del volley femminile. La Max Schmeling Halle di Berlino, in Germania, ospiterà infatti la Finale della Champions League 2018-2019 che metterà di fronte Conegliano e Novara, per una storica sfida tutta italiana. Le due formazioni si ritroveranno una contro l’altra per l’ennesima volta, dopo essersi affrontate già nella Finale di Coppa Italia e nella ...