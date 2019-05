Volley – Domani Giorgetti celebra il ‘triplete’ europeo | la Serie A femminile a Palazzo

Volleyball Nations League – Blengini ufficializzerà domani i 25 convocati per l’edizione 2019 : domani la lista dei 25 atleti convocati per la Volleyball Nations League Nel corso della giornata di domani il CT Gianlorenzo Blengini ufficializzerà la lista definitiva dei 25 atleti convocati per la Volleyball Nations League 2019. Come previsto dal regolamento della competizione, per ogni tappa il tecnico sceglierà dall’elenco i 14 giocatori che disputeranno le tre gare in programma. Arrivata ieri a Cagliari, la Nazionale Seniores ...

Volleyball Nations League 2019 : le azzurre sbarcano ad Opole - domani l’esordio contro la Polonia : Volleyball Nations League 2019, l’Italia del Ct Mazzanti esordirà domani contro le padrone di casa della Polonia Opole, Polonia. La nazionale italiana femminile ha raggiunto nella serata di ieri sera Opole, cittadina polacca che ospiterà la pool 1 (21-23 maggio) della prima settimana di gioco della Volleyball Nations League 2019. Le azzurre faranno domani il loro esordio nella competizione, affrontando alla Stegu Arena (3500 posti) ...

Montreux Volley Masters – L’Italia affronta domani la Thailandia : ecco dove vedere il match in diretta : Montreux Volley Masters: domani Italia-Thailandia (ore 21.15) in diretta su Dazn La nazionale italiana femminile esordirà domani nello storico torneo di Montreux, affrontando alle ore 21.15 la Thailandia. Il match delL’Italia sarà trasmesso in diretta streaming dalla piattaforma online DAZN (QUI) che seguirà tutte le gare delle azzurre in Svizzera. Nella prima giornata del torneo gli altri incontri in programma saranno: Svizzera-Turchia ...

Volleyball Nations League – Domani Mazzanti ufficializza le 25 azzurre utilizzabili nella competizione : Nazionale Femminile: Domani la lista delle 25 atlete per la Volleyball Nations League Domani il ct Davide Mazzanti ufficializzerà la lista definitiva delle 25 atlete azzurre che saranno utilizzabili nel corso della Volleyball Nations League 2019. Come nelle passate stagioni per ogni tappa il tecnico dovrà scegliere le 14 giocatrici da impiegare nei tre giorni di gara. La nazionale femminile Domani concluderà il collegiale di Cavalese e da ...

Beach Volley - domani la presentazione del campionato italiano 2019 : Nel corso dell’evento verrà ufficializzato anche l’accordo con Spalding, nuovo sponsor tecnico delle Nazionali Giovedì 9 maggio alle ore 18, presso la sede federale di via Vitorchiano 81-87, si terrà la presentazione del campionato italiano di Beach Volley 2019. L’evento in questione sarà l’occasione per ufficializzare l’accordo con Spalding, nuovo sponsor tecnico delle Nazionali di Beach Volley. Alla ...

Samsung Volley Cup A2 – Play Off Promozione : domani il ritorno dei quarti di finale : Samsung Volley Cup A2: Play Off Promozione, sabato alle 17.00 il ritorno dei quarti di finale. Omag e Soverato affrontano Zambelli e Golden Tulip. Avanti chi vince più set, Delta Informatica e Barricalla attendono in semifinale Sono in programma sabato pomeriggio le gare di ritorno dei quarti di finale dei Play Off Promozione della Samsung Volley Cup di Serie A2 Femminile. La Omag San Giovanni in Marignano ospiterà la Zambelli Orvieto, ...

Volley : A1 Femminile - Monza-Conegliano - domani parte la sfida : MONZA- Comincerà venerdì 19 aprile, alle 20.30, la serie di semifinale dei Play Off Scudetto della Samsung Volley Cup tra Saugella Team Monza e Imoco Volley Conegliano. La Candy Arena ospiterà il ...

Volley : Da domani al via il "Cornacchia World Cup" : PORDENONE- Da domani al via il consueto Memorial 'Cornacchia World Cup' a Pordenone, che si disputerà nel week-end pasquale, con le Finali che si disputeranno lunedì 22 aprile. Importante novità nel ...

Volley - domani la presentazione delle Nazionali : inizia la lunga estate dell’Italia - corsa verso le Olimpiadi : Tra poco più di un mese inizierà la lunga estate riservata alle Nazionali di Volley, i campionati per club sono giunti nella loro fase calda ma è già arrivato il momento di pensare alla nostra Italia che è attesa da quattro mesi di fuoco. I riflettori sono puntati in particolar modo sui tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, gli azzurri saranno infatti impegnati al PalaFlorio di Bari (9-11 agosto contro Serbia, Australia, ...

Samsung Volley Cup A2 – Playoff Promozione : al via domani le gare di andata dei quarti di finale : Samsung Volley Cup A2: Play Off Promozione al via con le gare di andata dei quarti di finale. Mercoledì sera la Zambelli ospita la Omag, la Golden Tulip attende Soverato A soli tre giorni dal termine della Pool Promozione, che ha decretato l’approdo in Serie A1 della Bartoccini Gioiellerie Perugia, prendono il via i Play Off della Samsung Volley Cup di Serie A2 Femminile. Il primo turno – i quarti di finale – coinvolgerà ...