Volley | amichevoli Italia-Giappone | date | programma | orari e tv

(Di martedì 21 maggio 2019) La Nazionalena dimaschile è pronta per tornare in campo, sta per iniziare la lunga estate: prima della Nations League, del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e degli Europei, gli azzurri saranno impegnati in duecontro ilche andranno in scena al PalaPirastu di Cagliari il 23 e il 24 maggio (sempre alle ore 20.00). I ragazzi del CT Chicco Blengini incominceranno a prendere le misure e si scalderanno in vista delle partite ufficiali, nel capoluogo sardo andranno in scena due belle sfide contro i coriacei nipponici: si tratterà di un buon test per verificare il valore della rosa infarcita di giovani che tra poco più di una settimana incomincerà il proprio cammino nella Nations League. Non vedremo infatti in campo diverse stelle come Ivan Zaytsev, Osmany Juantorena, Filippo Lanza, Simone Giannelli ma tanti volti nuovi che cercheranno di ...