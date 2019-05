Vodafone offre Samsung Galaxy S10 | S10+ e S10e da 9 | 99 euro al mese con anticipo zero

Vodafone Shake it easy offre fino a 80 GB di Internet - Wind Smart 50 Flash torna a 6 - 99 euro al mese : Mentre Wind ripropone l'offerta Smart Flash 50 a 6,99 euro al mese , Vodafone lancia Shake it easy che permette di avere fino a 80 GB di Internet . L'articolo Vodafone Shake it easy offre fino a 80 GB di Internet , Wind Smart 50 Flash torna a 6,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Vodafone offre ad alcuni clienti chiamate - SMS e Giga senza limiti per 2 giorni a 1 euro : Vodafone ha dato il via ad una nuova iniziativa dedicata ad alcuni clienti selezionati, ai quali viene proposta l'attivazione dell'opzione temporanea Tutto Illimitato L'articolo Vodafone offre ad alcuni clienti chiamate , SMS e Giga senza limiti per 2 giorni a 1 euro proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Tutto Illimitato offre proprio “tutto” con un solo euro - ma non è per tutti : Vodafone torna a sfoderare un cavallo di battaglia del passato nel tentativo di rendere attive quelle SIM che hanno del traffico in entrata ma non in uscita L'articolo Vodafone Tutto Illimitato offre proprio “Tutto” con un solo euro, ma non è per tutti proviene da TuttoAndroid.