Vista mozzafiato sulle Dolomiti per lo Chalet Pinocchio firmato Rubner Haus

Met Gala 2019 – Emily Ratajkowski mozzafiato : seno in Vista e look eccentrico ispirato da Cher [GALLERY] : Emily Ratajkowski irresistibile: la modella britannica sensualissima al Met Gala 2019, ispirata da Cher Il Met Gala 2019 non ha lasciato insoddisfatti: tantissimi i vip che hanno sfilato in look eccentrici, sensuali ed incredibili. Tra loro è sicuramente riuscita ad attirare l’attenzione la sexy modella Emily Ratajkowski che per il tema di quest’anno “Camp: note of fashion”, ha deciso di emulare Cher, con un abito ...