Violenza a Monterotondo | libera la ragazza che ha ucciso il padre

(Di martedì 21 maggio 2019) Torna in libertà Deborah Sciacquatori, la 19enne che, domenica scorsa a, ha colpito cin un coltello il, poi morto in ospedale. Laera ai domiciliari, ma la Procura di Tivoli ha firmato il decreto che la rimette in libertà perché l’accusa nei suoi confronti è passata da omicidio volontario in eccesso colposo di legittima difesa. Il41enne Lorenzo Sciacquatori da anni era violento in famiglia, nei confronti della moglie, della figlia e anche dell’anziana nonna. Secondo la procura l’atto «si può qualificare allo stato come episodio di eccesso colposo di legittima difesa», proprio perché l’uomo aveva già colpito le donne della sua casa e Deborah ha agito per proteggere se stessa, la mamma e la nonna. Anche domenica era rientrato all’alba ubriaco e aveva aggredito i familiari. Deborah ha detto di aver paura soprattutto per la nonna. Per questo tutte le donne ...

