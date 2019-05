VIDEO Italia-Polonia 3-2 volley femminile | Highlights e sintesi Nations League | vittoria

oasport

(Di martedì 21 maggio 2019) L'ha sconfitto laper 3-2 nel primo incontro della2019 di, le azzurre si sono imposte a Opole e hanno così incamerato il primo successo nella competizione internazionale itinerante. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno dovuto soffrire contro le padrone di casa ma sono riuscite a spuntarla al termine di un tie-break tiratissimo concluso ai vantaggi, Indre Sorokaite ed Elena Pietrini sono riuscite a fare la differenza in termini di punti. Di seguito ilcon glie ladi3-2, match valido per la2019 di3-2:

