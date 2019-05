Vicenza, operaio ruba oro dall’azienda in cui lavora: “In 20 anni preso un milione di euro”

In venti anni – nel periodo in cui ha lavorato come dipendente nella ditta orafa Dibi di Cassola (Vicenza) – un operaio avrebbe prelevato metallo prezioso, in particolare oro, per oltre un milione di euro. E solo dopo tutto questo tempo l’operaio – che sottraendo granellino dopo granellino evidentemente si era costruito una fortuna – è stato denunciato dai Carabinieri di Bassano del Grappa per furto aggravato dal mezzo fraudolento. A far scattare le indagini è stato il proprietario dell’azienda, che inizialmente – stando alla ricostruzione dei quotidiani locali – non sospettava dei suoi dipendenti ma dei macchinari. L’imprenditore ipotizzava insomma una lavorazione non efficiente dell’oro che portava a perderne parte durante i processi produttivi. Così ha provveduto a una riorganizzazione delle macchine ma dato che i conti non tornavano e il mistero degli ammanchi era ormai diventato un chiodo fisso ha deciso di rivolgersi ai carabinieri che hanno avviato le indagini e alla fine sono riuscire smascherare il presunto responsabile.

(Di martedì 21 maggio 2019) Secondo il titolare della ditta di Cassola () negli ultimi 20avrebbe perso metallo prezioso per oltre undi euro. I suoi primi sospetti erano ricaduti sui macchinari, poi ha chiesto aiuto ai carabinieri che hanno bloccato un dipendente all'uscita dell’azienda che aveva con sé un “lingottino” di circa 150 grammi e in casa altro oro per 80mila euro.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...