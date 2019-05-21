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Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 11 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 11 | 30 Viabilità DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 11:30 (Di martedì 21 maggio 2019) Viabilità DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO SI SEGNALA ANCORA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE CENTRALE DEL LATTE E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO LA CIRCOLazioNE E’ TORNATA REGOLARE SUL TRATTO URBANO, MENTRE RIGUARDO ALLE CONSOLARI PERMANGONO CODE SULLA SALARIA, TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; ED E’ IN CORSO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO AEREO: AD INCROCIARE LE BRACCIA IL PERSONALE DI BORDO E DI TERRA DELLE COMPAGNIE ALITALIA, BLUE AIR E BLU PANORAMA; IL SERVIZIO RIPRENDERA’ NELLA FASCIA ORARIA DI GARANZIA TRA LE 18 E LE 21; TERMINE DELL’AGITAZIONE PREVISTO PER LE ORE 24. DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO ...
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