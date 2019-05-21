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Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 07 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 07 | 30 Viabilità DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 07:30 (Di martedì 21 maggio 2019) Viabilità DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO; SEMPRE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE TRAFFICO RALLENTATO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; PIU’ A SUD RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’. IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE OGGI E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE DEL TRASPORTO AEREO CHE INTERESSERA’ IL PERSONALE DI BORDO E ...
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