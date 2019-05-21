romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 07:30: VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 07… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - InfoAtac : #info #atac - ??? - Rete bus ovest - ripristinata la viabilità in via del Casaletto, dopo lavori Acea, la linea ??… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 20 MAGGIO 2019 ORE 20.20 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ALSCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RIMOSSO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-FIUMICINO AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA L’ANSA TEVERE E PARCO DEI MEDICI SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO IN ENTRMBI I SENSI DI MARCIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMABA DI NERONE TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 20 MAGGIO 2019 ORE 19.35 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ALSCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E TIBURTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E CENTRALE DEL LATTE CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-FIUMICINO TRA VIA DEL CAPPELLACCIO E PARCO DEI MEDICI IN DIREZIONE DEL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO SUL PERCORSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 20 MAGGIO 2019 ORE 19.35 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ALSCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E TIBURTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E CENTRALE DEL LATTE CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-FIUMICINO TRA VIA DEL CAPPELLACCIO E PARCO DEI MEDICI IN DIREZIONE DEL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO SUL PERCORSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 20 MAGGIO 2019 ORE 19.05 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ALSCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA L’A24 Roma-TERAMO E L’APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, TRA PONTIAN E LAURENTINA E TRA TUSCOLANA E CENTRALE DEL LATTE TRAFFICO RALLENTATO SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 20 MAGGIO 2019 ORE 18.35 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ALSCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E A24 Roma-TERAMO E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E ARDEATINA E TRA CASILINA E CENTRALE DEL LATTE RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SULLA DIRAMZIONE Roma SUD TRAFFICO REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 20 MAGGIO 2019 ORE 18.05 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ALSCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA ARDEATINA, PERMANGONO CODE IN SMALTIMENTO TRA LA PRENESTINA E L’ARDEATINA, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA NOMENTANA E L’A24 Roma-TERAMO. MENTRE IN CARREGGIATA ESTERANA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E TRA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 20 MAGGIO 2019 ORE 17.35 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ALSCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA. MENTRE IN CARREGGIATA ESTERANA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA CODE PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TORRENOVA E MONTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 20 MAGGIO 2019 ORE 17.05 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ALSCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA APPIA E ARDEATINA, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA. MENTRE IN CARREGGIATA ESTERANA TRAFFICO RALLENTATO TRA LAURENTINA ED APPIA E ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA CODE SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 TRA TOGLIATTI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 20 MAGGIO 2019 ORE 16.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA E PROSEGUENDO TRA LA PRENESTINA E L’A24 Roma-TERAMO, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’A24 Roma-TERAMO CODE PER INCIDENTE SULLA NETTUNENSE TRA PONTINA E VIA DEL GENIO CIVILE IN ENTRAMBE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 20 MAGGIO 2019 ORE 15.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ALSCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’A24 Roma-TERAMO E LA PRENESTINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERANA TRA LAURENTINA E ARDEATINA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, ED IN SENSO OPPOSTO ALL’ALTEZZA DEO TOR CERVARA CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 20 MAGGIO 2019 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA PONTINA CON CODE PER INCIDENTE IN USCITA DA Roma TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA PASSIAMO AL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA NOMENTANA E A24 Roma TERAMO IN ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E RomaNINA ANCHE PER INCIDENTE E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA CI SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 20 MAGGIO 2019 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA PRENESTINA E LAURENTINA E PIU’ AVANTI ANCHE PER LAVORI TRA TIBURTINA E A24 Roma TERAMO IN ESTERNA CODE TRA LA VIA APPIA E LA RomaNINA RIMANENDO SEMPRE SUL RACCORDO E’ LA PIOGGIA A CREARE RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E CASSIA E TRA BOCCEA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 20 MAGGIO 2019 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA PRENESTINA E LAURENTINA ANCHE PER INCIDENTE AVVENUTO AL KM 52+500 CON RIDUZIONE DI UNA CORSIA PIU’ AVANTI SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA NOMENTANA E A24 Roma TERAMO IN ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E PIU AVANTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 20 MAGGIO 2019 ORE 09.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA ANCHE PER INCIDENTE AVVENUTO IN GALLERIA DA QUI SI RALLENTA FINO ALLA Roma FIUMICINO E PIU’ AVANTI CODE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA SI STA IN FILA NEL TRATTO DIRAMAZIONE Roma SUD ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 20 MAGGIO 2019 ORE 09.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24 CON FORTI DISAGI DOVUTI AD UN INCIDENTE CHE STA CREANDO CODE IN ENTRATA DA SETTECAMINI A TOR CERVARA E DA QUI CODE PER TRAFFICO INTENSO FINO ALLA TANGENZIALE; NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI STA IN FILA DA VIA PALMIRO TOGLIATTI AL RACCORDO PASSIAMO AL RACCORDO DOVE ...