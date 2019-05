Venezia-Trento | Gara-2 Quarti Playoff | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

oasport

(Di martedì 21 maggio 2019) Umana Reyere Dolomiti Energiatornano in campo in-2 per idi finale deidi Serie A. Si riparte dall’1-0 per i padroni di casa, che si sono imposti nella prima partita della serie per 67-57. Una sfida che ha visto partire benissimo gli ospiti, che alla prima sirena si erano portati avanti sul +12 (23-11). Dal secondo quartoha cominciato la sua rimonta, che ha avuto il suo culmine in un terzo quarto da 22-11 per la squadra di coach De Raffaele. Umana Reyer-Dolomiti Energia Trentino è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà possibile seguirla in diretta tv su Rai Sport HD. La partita sarà visibile anche in direttasu Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE della partite, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA COMPLETO MARTEDI’ 21 MAGGIO ore 20.45: Umana Reyer-Dolomiti Energia ...

TgrRaiTrentino : Aquila Basket a caccia della rivincita a Venezia tra poche ore. @AquilaBasketTN - AllanKafka : @maxdantoni (ad es. a Venezia e Trento è così da un pezzo. BTW non piace moltissimo nemmeno a me) - pancratsio : Sono in trasferta per lavoro. Al momento sono in un hotel di Venezia che guardo l’Olimpia insieme a l’Aquila Trento. -