Vaccini | Ignazio Marino | “La corrente no-vax anche negli USA ma qui c’è maggiore fiducia

meteoweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2019), Professore di Chirurgia e Vice Presidente alla Thomas Jefferson University, è intervenuto questa mattina, parlando di, nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Credo che dubitare dei– ha detto– siapeggio che dubitare della chirurgia perché la storia della chirurgia ci ha dimostrato che alcuni tipi di interventi sono superabili e sono stati superati. Quando ero un giovane medico alla fine degli anni ’70 era molto comune eseguire l’intervento di gastrectomia, ossia rimuovere lo stomaco in un paziente in caso di ulcera.anni successivi si è scoperto che in oltre il 90% dei casi l’ulcera è legata ad infezione di un microrganismo e oggi i pazienti con ulcera, anziché sottoporsi ad un pesante intervento chirurgico, assumono per due settimane un antibiotico. Iinvece ...