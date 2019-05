Paga la cauzione e esce! Il Milionario abusa di una minorenne sul suo aereo privato (Di martedì 21 maggio 2019) Stephen Bradley Mell, un imprenditore Milionario di 53 anni, è stato accusato di violenza sessuale su una minorenne e per questo dovrà sottoporsi a un processo, dopo l'arresto ha Pagato la cauzione di 1 milione di dollari ed uscito dal carcere. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe accompagnato l'adolescente – di 15 anni – per un viaggio a bordo di un aereo privato e dopo aver impostato il pilota automatico avrebbe avuto con lei un rapporto. La vicenda è accaduta nel New Jersey: come sia giornali locali che internazionali, tra cui Fox News, il 53enne Stephen Bradley Mell, sposato e con una figlia, avrebbe avuto un lungo rapporto con la quindicenne lo scorso anno.

Mell è accusato anche di possesso di immagini pedopornografiche, poiché si era fatto inviare foto esplicite dalla giovanissima amante, e anche di aver messo in pericolo la sicurezza della ragazza, per aver impostato il pilota automatico sull'aereo. Dopo l'arresto, Mell è stato scarcerato dietro il pagamento di una cauzione di un milione di dollari e ora rischia cinque anni di reclusione e altrettanti di libertà vigilata.



