repubblica

(Di martedì 21 maggio 2019) Non sarà più chi ha vestito la divisa a dover dimostrare di essersi ammalato al servizio del paese, ma il contrario

RedattoreSocial : #Salute dei militari, Trenta: tutelarli, presto una legge sull'#uranio impoverito (Abbonati) - calcialoro3 : RT @Virus1979C: Uranio impoverito, la ministra Trenta: 'Presto una legge per tutelare i militari' - Mely70 : Le stragi dell'uranio impoverito in Kosovo, Sergio Mattarella e uranio impoverito, da ministro non negò. Lo dicono… -