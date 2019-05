Uomini e donne | Manuel nega l' accordo con la Cavaglià | ' Ho ascoltato abbastanza'

Blastingnews

(Di martedì 21 maggio 2019) Mancano solo pochi giorni alle scelte dei tronisti Giulia, Angela Nasti e Andrea Zelletta che verranno effettuate negli studi Elios di Roma il 27 maggio. Si tratterà di un ritorno alle origini per i protagonisti del Trono Classico che non sceglieranno nel castello medievale come accaduto lo scorso febbraio per Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Prima della decisione definitiva, i ragazzi trascorreranno del tempo in villa con i corteggiatori o le corteggiatrici. La villa di Andrea Zelletta è già stata registrata mentre è ancora top secret l'ultima esterna di Angela e Giulia. Con l'avvicinarsi del traguardo, cresce la curiosità dei telespettatori così come i sospetti che ci siano degli accordi pregressi tra alcuni protagonisti. È questo il caso di Giulia eGaliano, che non hanno maito di essersi conosciuti prima dell'inizio della ...

matteosalvinimi : Felice del sostegno da parte di tante donne e uomini di Chiesa, lavoro per riportare anche l’Europa sulla via della… - matteosalvinimi : #Salvini: Nel #DecretoSicurezzabis provvedimenti contro camorristi, teppisti da stadio, scafisti e contro chi aggre… - europeangreens : #ForzaFatou: i vili attacchi sessisti e razzisti a una candidata che si batte per i diritti e la dignità degli esse… -