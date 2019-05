Una giornata da leghisti

Classifica marcatori Serie A - Quagliarella quasi “Re” ad Una giornata dal termine : Classifica marcatori Serie A – A meno di clamorosi miracoli dell’ultima giornata, sarà Fabio Quagliarella il Re dei bomber della Serie A 2018-2019. Pur non andando a segno a Verona contro il Chievo, l’attaccante della Samp può ormai festeggiare dall’alto delle sue 26 reti. Dietro, infatti, non corrono: tra i primi segna solo Piatek, però a 22; a secco Zapata e Ronaldo. Ecco la graduatoria completa. 26 RETI: ...

Giro d’Italia 2019 - Aleksandre Vinokourov : “Fiducia in Miguel Angel Lopez - Una giornata storta non cambia le gerarchie in casa Astana” : La cronometro individuale di San Marino che ha chiuso la prima settimana del Giro d’Italia ha rivoluzionato gli equilibri all’interno del Team Astana. Grazie all’ottima prova disputata ella giornata di ieri, lo spagnolo Pello Bilbao è infatti salito in decima posizione nella classifica generale a 3’32” da Valerio Conti ed è al momento il secondo tra gli uomini in grado di lottare per il successo finale alle spalle ...

La classifica della Serie A a Una giornata dalla fine : Quattro squadre si giocheranno all'ultima giornata gli ultimi due posti in Champions League, mentre Genoa e Fiorentina rischiano grosso

Una giornata leggend..aria al vomero : Cronaca della giornata conclusiva della manifestazione La Cortese-Scialoja con “Giamburrasca”, la Viale delle Acacie con “The help” e il Sannazaro con “Le troiane” sono le scuole vincitrici della quinta edizione di “Una giornata leggend…aria. Libri e lettori per le strade di Napoli”. Menzioni speciali della giuria per la Fermi con “L’amica geniale”, la Belvedere con “Pinocchio” e il Pansini con “Io non ho paura”. Performance di grande ...

Giornata mondiale contro l’omofobia - Vladimir Luxuria posta Una foto di Vladimiro : “Mai dimenticare chi ero ieri” : Attualità Luxuria contro Irama, lancia un appello alle radio: “Non fare ascoltare il pezzo dove canta di voler ‘fare a pugni con un trans'” di Giuseppe Candela “Mai dimenticare chi ero ieri per capire meglio chi sono oggi, mai dimenticare i lividi delle botte sul viso e le ferite del dolore sul cuore per gli insulti e ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : risultati prima giornata. Corea del Sud subito protagonista - sorpresa Momenzadeh. SfortUnati gli italiani : Si è conclusa presso la Manchester Arena della nota città britannica la prima giornata dei Mondiali 2019, senza alcun dubbio l’appuntamento più atteso della stagione del Taekwondo internazionale soprattutto alla luce del peso specifico dei risultati ottenuti nel ranking di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il programma di gara ha previsto lo svolgimento delle fasi eliminatorie delle categorie dei -58 kg al maschile e dei -46 kg ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “Una buona giornata. Dumoulin aveva male al ginocchio” : Vincenzo Nibali ha lo sguardo risentito di chi ancora non ha digerito la delusione di ieri. Non è proprio andata giù allo Squalo aver perso 16″ da Primoz Roglic per una caduta provocata da Salvatore Puccio, poi duramente attaccato nel dopo tappa (“Uno con la sua esperienza non può girarsi a guardare indietro a 65 km/h”). “Ho passato una buona giornata, niente da segnalare“, il laconico commento del 34enne messinese ...

Atalanta-Lazio - Lotito : “Mi auguro sia Una giornata all’insegna dello spettacolo e dello sport” : “In riferimento all’evento importante di domani, penso sia indispensabile veicolare dei messaggi nel rispetto delle regole: che sia una serata all’insegna dello spettacolo e dello sport, che non scada in comportamenti diversi”. Questo il messaggio del presidente della Lazio, Claudio Lotito, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta in scena domani sera allo stadio Olimpico. “Mi auguro ...

Una giornata leggend…aria alla Sanità : Grande successo per il debutto di “Una giornata leggend…aria, libri e lettori per le strade di Napoli” nel rione Sanità. La manifestazione, giunta alla quinta edizione e che quest’anno ha come tema “Librinfilm”, dopo un’anteprima a febbraio su Basile e La Gatta Cenerentola, si è per l’occasione fatta in due. Lunedì con lo spettacolo al Nuovo teatro Sanità, organizzato dai docenti e dagli studenti della Scuola media “Volino Croce ...

Vela – J/70 Cup : nessUna regata nell’ultima giornata - Enjoy1.0 si aggiudica la vittoria : J/70 Cup: allerta meteo e nessuna regata nella giornata conclusiva. Resta invariata la classifica dopo le prove di sabato: Enjoy 1.0 di Tomelleri è il vincitore della tappa. Alberto Rossi miglior Anconetano, medaglia d’argento a un punto dai vincitori Cala il sipario sulla tappa anconetana del circuito di regate J/70 Cup, ospitata nel weekend del 10-12 maggio a Marina Dorica, in collaborazione con la SEF Stamura. L’allerta ...

Golf - PGA Tour 2019 : Matt Every guida l’AT&T Byron Nelson ad Una giornata dal termine : I protagonisti del PGA Tour saranno chiamati agli straordinari nella domenica texana dell’AT&T Byron Nelson (montepremi 7,9 milioni di dollari). In quel di Dallas (Texas, Stati Uniti), sul percorso par 71 del Trinity Forest Golf Club, le cattive condizioni climatiche e l’oscurità hanno interrotto il terzo round quando appena una decina di Golfisti avevano terminato le fatiche del sabato. Classifica dunque più che momentanea, con ...

AdUnata degli Alpini a Milano : la giornata tra le "Penne nere". FOTO : Adunata degli Alpini a Milano: la giornata tra le "Penne nere". FOTO Continuano i numerosi eventi previsti nel weekend per celebrare le truppe da montagna dell'esercito. Ieri il sindaco Beppe Sala è intervenuto alla sfilata "bandiera di Guerra". Oggi Matteo Salvini ha assistito al concerto a Palazzo ...

Oroscopo 16 maggio : fortUna e amore per Scorpione - giornata meravigliosa per Acquario : In questa giornata di giovedì 16 maggio il malumore sarà protagonista di segni zodiacali come il Leone e la Vergine mentre per quanto riguarda il Toro e il Cancro, il Sole e la Luna transiteranno nei due segni zodiacali che avranno un calo d'umore e gelosia nei confronti del partner. I nati sotto il segno del Sagittario quest'oggi potrebbero avere dei problemi a lavoro mentre Acquario passerà una giornata straordinaria. Andiamo a vedere nel ...

Basket - 30a giornata : tutto in Una notte. Si decide la zona playoff. Fari puntati su Sassari-Cantù e Brindisi-Trento : tutto in una notte. Ultima giornata della stagione regolare per la Serie A di Basket e saranno 40 minuti decisivi per la lotta playoff. Cinque squadre per gli ultimi tre posti e sarà davvero una grande battaglia. I campi di riferimento sono quello di Sassari e Brindisi, due formazioni che si contendono il quarto posto (pugliesi sopra di due punti, ma sardi avanti nello scontro diretto). Non sono, però, la Dinamo e l’Happy Casa ad essere ...