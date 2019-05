Una comunità solidale antidoto all’intolleranza

Il senso Primitivo di Una comunità complice : Oggi le carogne portano il nome di questi otto delinquenti mentre, attorno a loro, la vita prosegue, nel vociare fastidioso come le prime zanzare di questa primavera strana, in un mondo che ha un ...

Milano - morto don Pierluigi Lia : stava cercando di pulire Una grondaia. L’ex studente : “Era il centro della comunità” : morto impiccato ieri sera don Pierluigi Lia, scrittore e docente di Teologia dell’Università Cattolica. Come scrive il Corriere della Sera, secondo le prime ricostruzioni il sacerdote aveva approntato un’imbracatura per garantirgli sicurezza nel liberare dalle foglie una grondaia e risolvere un problema di infiltrazioni interno alla casa parrocchiale. L’accorgimento però potrebbe essersi rivelato letale. A dare l’allarme, ...

Elezioni ComUnali 2019 - ad Osimo Territorio Comunità appoggia Pasquinelli : la lista : Già candidato sindaco nel 2014 con l'Altra Osimo, Fabio Pasquinelli ci riprova anche in questo 2019 con Territorio Comunità, un'associazione di sinistra creata dopo essere uscita due anni fa dalla ...

Vivere con un’antenna di 33 metri vicino casa - la storia di Una comunità che lotta contro il suo ‘Golia’ : Il titolo di questa storia potrebbe essere “Davide contro Golia”. E’ la vicenda dell’antenna di Zelarino così come altre storie, considerate minori. Minori rispetto a cosa? Cosa c’è di più importante, ad esempio, per le madri che abitano in via Comboni rispetto al pensiero che venga attivato l’impianto di trasmissione? Cosa c’è di più importante della salvaguardia della propria salute? Questa è la resistenza di una piccola comunità. La ...

Pillon - dopo Verona arriva Una sentenza per il rispetto delle Comunità Gay e lo Stop al suo ddl : Famiglia può intendersi il luogo dove c’è una condivisione di ideali, di obiettivi, dove c’è piacere nello stare insieme e c’è affetto e reciproco sostentamento. Che la famiglia venga definita da un rito religioso oppure da un riconoscimento dello Stato è qualcosa che legittima coloro che in essa sono identificati, per la rivendicazione di alcuni diritti, ma anche per doveri intrinsechi del ruolo ricoperto. Ma c’è di ...

Massa Carrara - ritrovata la 16enne Miriam. Era fuggita da Una comunità per minori : Sta bene la ragazza di sedici anni scomparsa da Aulla, in provincia di Massa Carrara, il 12 aprile scorso. È stata rintracciata dai carabinieri di Viareggio e soccorsa. Miriam era fuggita da una comunità per minori in Liunigiana, alla quale probabilmente verrà riaffidata. Il caso era stato seguito anche da Chi l'ha visto.Continua a leggere

Asti - ritrovata la 14enne Anna - fuggita da Una comunità : Anna, quattordici anni, è stata rintracciata ieri grazie alla segnalazione di una passante. La ragazzina era fuggita da una comunità in provincia di Asti, dove si trovava ospite da due mesi, su disposizione dei servici sociali. "Ora Anna sta bene - dice a Fanpage.it la cugina - ma quella comunità non era affatto la soluzione giusta ai suoi problemi".Continua a leggere

Pillon - dopo Verona arriva Una sentenza per il rispetto delle Comunità Gay e lo Stop al suo ddl : Famiglia può intendersi il luogo dove c’è una condivisione di ideali, di obiettivi, dove c’è piacere nello stare insieme e c’è affetto e reciproco sostentamento. Che la famiglia venga definita da un rito religioso oppure da un riconoscimento dello Stato è qualcosa che legittima coloro che in essa sono identificati, per la rivendicazione di alcuni diritti, ma anche per doveri intrinsechi del ruolo ricoperto. Ma c’è di ...

Aggrediscono e rapinano Una turista - presi due extracomunitari : NAPOLI. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico impegnati nel controllo del territorio hanno arrestato per i reati di tentata rapina e lesioni personali in concorso tra loro, ...

Palermo - emergenza per Sharon - 17enne fuggita da Una comunità : Sharon ha diciassettenne anni e si è allontanata da una comunità per minori a San Giuseppe Jato (Palermo), due giorni fa. Ha con sé il cellulare che risulta spento ed è riconoscibile da una cicatrice sul volto. L'appello della mamma sui social network: "Aiutatemi a ritrovarla, ha solo 17 anni".Continua a leggere

La sfida di Cavaliere : 'La mia - Una candidatura di servizio. Coalizione larga? L'interesse della comunità la terrà unita' : Se qualcuno decide di passare dall'altra parte non lo fa perché io sono una bella donna da corteggiare, ma perché evidentemente non avverte più la compatibilità politica'. L'altra conditio sine qua ...

Terremoto L’Aquila - Conte : “La ferita di Una comunità locale è una ferita della comunità nazionale” : “La ferita di una comunità locale è una ferita della comunità nazionale. Sono passati 10 anni dal sisma de L’Aquila e ancora oggi abbiamo il dovere della memoria: tanti hanno perso persone care, in molti continuano a soffrire. A tutti loro, in questa giornata di ricordo, mi stringo con un caloroso, sentito abbraccio“: lo ha scritto su Facebook il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L'articolo Terremoto L’Aquila, ...

Fuggita da Una comunità - Valentina chiama Chi l’ha visto : “Mi riempivano di psicofarmaci” : "Mi tenevano con il consenso di mia madre e di mio padre, non il mio: è stata allontanamento volontario", ha detto Valentina al telefono a Chi l'ha visto. La diciassettenne è andata via dalla comunità per minori che la ospitava a Montiglio Monferrato (Asti), lo scorso febbraio. La madre: "Si trovava in comunità perché stava facendo del male a se stessa".Continua a leggere

Cinema al MAXXI : “È ora di arrendersi” racconta le adolescenti di Una comunità religiosa : Gli adolescenti raccontano le loro vite e il documentario non esita a indagarle: in "Selfie" di Agostino Ferrente, vincitore nella sezione Panorama al festival di Berlino, i due giovani napoletani protagonisti riprendendosi con un Iphone esibiscono, senza vergogna, né pudore, un quotidiano difficile dove il futuro è incerto; qui, in "È ora di arrendersi" di Gavril Salvato, anteprima mondiale di ExtraDoc nella rassegna Cinema ...