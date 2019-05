Ultime Notizie Roma del 21-05-2019 ore 11 | 10

Ultime Notizie Roma del 21-05-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Consiglio dei Ministri tra Salvini e Conte che parla di dubbi da parte di Palazzo Chigi e del Quirinale sul decreto sicurezza bis dopo tre ore di riunione l’esame del testo viene rinviato alle gambe chiede l’approvazione in una nuova riunione da tenere in settimana oggi sarò interrogato il comandante della Sea Watch 3 indagato dalla ...

Ultime Notizie Roma del 21-05-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio è morto all’età di 70 anni l’ex pilota austriaco Niki Lauda leggenda della Formula 1 era ricoverato in una clinica privata in Svizzera per problemi ai reni 8 mesi fa aveva subito un trapianto di polmone da vinse tre titoli mondiali nel 1975 1977-1984 con McLaren e Ferrari rimase gravemente ustionato in un incidente quasi fatale nel ...

NoiPA - Ultime Notizie : il portale cambia da giugno : Il portale NoiPA, piattaforma utilizzata dai dipendenti statali soprattutto per la visualizzazione del cedolino degli stipendi, prevede novità a partire dal mese di giugno 2019. A darne informazione è Il Sole 24 ore. Presto saranno introdotte novità informatiche relative alle detrazioni e ai contributi versati, in vista della pensione. Le ultime modalità di pensione anticipata, inclusa Quota 100, hanno reso necessari alcuni cambiamenti a motivo ...

Pensioni Ultime Notizie : Di Stefano attacca la Lega - scontro con Giorgetti : Pensioni ultime notizie: Di Stefano attacca la Lega, scontro con Giorgetti Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano ancora l’alta tensione che si registra tra Movimento 5 Stelle e Lega. A mettere benzina sul fuoco ci ha pensato il sottosegretario al Ministero degli Esteri Manlio Di Stefano, che ha accusato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministro Giancarlo Giorgetti di non essere molto lucido sull’operato del ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Pescara - incendio in clinica : 2 morti - 20 maggio - : Ultime notizie e ultim'ora di oggi, martedì 21 maggio 2019: Pescara, due morti in un incendio in una clinica privata. Governo, nervi tesi al Cdm.

