repubblica

(Di martedì 21 maggio 2019) La giovane di 19 anni che domenica scorsa ha sferrato un colpo fatale alche da tempo vessava la famiglia con violenze e aggressioni, era ai domiciliari. L'accusa derubricata in eccesso colposo di legittima difesa

primaopoitorna : RT @ANNAQuercia: Uccise padre violento a Monterotondo, Deborah torna libera. Il procuratore: 'Ha agito per difenders… - continimarco : Uccise padre violento a Monterotondo, Deborah torna libera. Il procuratore: 'Ha agito per difendersi'… - Corriere : Deborah torna in libertà. Disse: «Papà fermati». Poi lo colpì -