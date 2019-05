Tutto ciò che c’è da sapere su Crisis on Infinite Earths dopo il finale di Legend’s of

optimaitalia

(Di martedì 21 maggio 2019) Il dado è tratto. Ildi Legend's of Tomorrow 4 ha regalato al pubblico un altro tassello sul prossimo maxi crossoveronin onda tra dicembre e gennaio 2019-2020 portando via qualcuno e lasciando in vita gli altri. Sembra ormai certo chesia in movimento verso questo scontrotra The Monito e Anti-monitor conquello che questo significa per i nostri eroi che in questa settimana hanno lasciato i loro fan da soli e già in crisi di astinenza fino al prossimo ottobre, quando torneranno in onda negli Usa.Daldi Arrow a quello di The Flash, dalle rivelazioni di domenica sera in Supergirl a quelle di ieri sera in Legend's of Tomorrow, sembra che il destino dei nostri eroi ormai sia segnato e non solo per via di quello che è successo nello scorso crossover, Elseworlds, ma anche per quello che Nora ha combinato finendo col cambiare la ...

borghi_claudio : @riccardosanna14 @St4vrogin @NinniDo Ops! Cortocircuito. Ci sono 630 fessi che fanno le leggi, c'è un Ministro che… - FratellidItaIia : ?? #Meloni a #Napoli: 'Noi difenderemo la nostra identità. Difenderemo Dio, la Patria e la Famiglia. Tutto ciò che c… - Pontifex_it : Maria, Vergine di #Fatima, siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi e che nulla ti è estraneo di tutt… -