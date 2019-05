Tumori | che cosa significa che non ci si ammala “per sfortuna”

Tumori - perché i broccoli sono un’arma contro il cancro : Nei broccoli e nelle altre verdure della stessa categoria, sembra esistere una proteina che potrebbe entrare a far parte delle armi per combattere il cancro. A confermarlo è uno studio condotto dall’italiano Pier Paolo Pandolfi, direttore del Cancer Center e del Research Institute, presso il Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston. La sua ricerca ha dimostrato che un composto naturale – indol-3-carbinolo, presente nella ...

C’è chi crede che l’olio di cannabis curi i Tumori. È falso - può alleviare solo gli effetti collaterali : Può capitare di leggere che l’olio derivato dalla cannabis sativa, detta anche canapa o marijuana, sia efficace nella cura di varie forme tumorali. Indubbiamente la canapa viene utilizzata da secoli come rimedio erboristico; negli ultimi anni, a livello mondiale se ne stanno occupando molti studi scientifici. Del resto, se così non fosse non ne sarebbe stato sdoganato l’uso terapeutico, soprattutto in una malattia tanto complessa e delicata come ...

Cancro - ecco perché broccoli e cavoli possono essere armi contro i Tumori : La scienza dà ragione a mamme e nonne quando insistono a far mangiare broccoli e cavoli perché fanno bene alla salute. Questi vegetali della famiglia delle crucifere sono noti da tempo per le loro proprietà antiCancro: un gruppo di ricercatori guidati dallo scienziato italiano Pier Paolo Pandolfi, da tempo negli Usa, ha ora scoperto il perché di questo effetto protettivo, una molecola in grado di spegnere un gene coinvolto nell’insorgenza di ...

Un alimento che “blocca” il cancro : un composto spegne il gene che favorisce i Tumori : Una ricerca, i cui dettagli sono stati pubblicati su Science, guidata dall’italiano Pier Paolo Pandolfi, direttore dei Cancer Center e Cancer Research Institute presso il Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston, ha scoperto che un composto naturale (indol-3-carbinolo) presente nelle verdure crucifere (cavolfiore, broccoli, cime di rapa, ecc.) spegne un gene che favorisce i tumori. Gli esperti hanno rilevato che una molecola nota per ...

Ha tre Tumori che le impediscono di mangiare e parlare : “Resto forte per la mia famiglia” : Debbie Caquias, 51enne inglese che vive a New York, lotta da diversi anni contro quei tre cancri separati. "Ci sono cose semplici che mi mancano tanto: sorridere, parlare, ridere e baciare i miei bambini", dice. Ha bisogno di un'immunoterapia in una clinica specialistica, ma non può permettersela. Per questo i suoi familiari hanno organizzato una raccolta fondi.

Tumori : sempre più chemio nei prossimi decenni - +53% nel 2040 : Secondo una ricerca pubblicata da Lancet Oncology, nei prossimi anni il mondo i pazienti oncologici avranno sempre più bisogno di chemioterapie, con un aumento previsto del 50% fino al 2040. I ricercatori della University of South Wales hanno incrociato le indicazioni delle linee guida con i dati sulle caratteristiche dei pazienti e sui Tumori in Australia e Stati Uniti, calcolando la percentuale dei nuovi casi che verranno diagnosticati negli ...

Olio extravergine d’oliva : l’elisir di lunga vita che protegge dai Tumori intestinali : L’Olio extravergine d’oliva è il migliore alleato per la salute, una vera e propria medicina naturale in grado di prevenire e curare numerose e serie patologie. Il binomio nutrizione e salute è in questi giorni al centro dell’incontro promosso a TuttoFood nello stand dii Italia Olivicola, visitato anche dal premier Giuseppe Conte, al quale ha partecipato Antonio Moschetta, Ordinario di Medicina dell’Università di Bari e ...

Nuova sfida contro i Tumori - immunoterapia anche per i malati 'resistenti' : ... che sigla la partnership fra BMS e circa 30 strutture di ricerca internazionale, e gli 'R&D Days', appuntamento annuale che riunisce i più importanti scienziati da tutto il mondo per fare il punto ...

Tumori : premio inventori Ue - in finale italiana che ha ideato kit svela-cancro : Utilizzando la sua conoscenza della scienza oncologica e ematologica, Paterlini-Bre'chot ebbe l'idea di filtrare verticalmente il sangue per isolare le cellule CTCs, cosa resa possibile dal fatto che ...

Tumori : scienziata italiana inventa tecnica per individuare il cancro prima che si diffonda : European Patent Office annuncia che la ricercatrice oncologa Patrizia Paterlini-Bréchot è stata inserita nella terna di finalisti per la categoria “Ricerca” dell’edizione 2019 di European Inventor Award 2019 per aver sviluppato una tecnologia di filtrazione del sangue che permette il riconoscimento precoce del cancro. La sua invenzione rende possible per i medici l’individuazione delle cellule tumorali nei campioni di sangue prima che il tumore ...

L’obesità si può sconfiggere : scongiurando anche diabete - malattie cardiovascolari e Tumori : Parte da Napoli la rivoluzione del movimento contro L’obesità, un progetto che nasce dall’Ordine dei Medici partenopeo e UISP Napoli, in collaborazione con l’Associazione medici diabetologi e l’Università Partenope (Dipartimento di scienze motorie e del Benessere) e con il patrocinio del Comune di Napoli. Evocativo il titolo: «Obesità? No grazie, preferisco muovermi!». Domani (sabato 4 maggio) un primo appuntamento nell’auditorium ...

Cancro - scoperto un meccanismo che fa 'morire di fame' le cellule dei Tumori : Scoperta una dieta che fa 'morire di fame' le cellule tumorali e in grado, in alcuni casi, di far scomparire il Cancro. Per ora il meccanismo è stato testato - e funziona - solo sui topi e su cellule ...