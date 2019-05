Trump: Barbara Barrett a capo Air Force

barbara_figari : RT @CesareSacchetti: Il governo azzera i servizi segreti. Dietro il repulisti, si profila l'ipotesi di un coinvolgimento dei servizi nello… - Barbara_Goi : RT @alanfriedmanit: In Alabama si torno al Medioevo con una legge che rende aborto illegale anche per chi è vittima di stupro o incesto. L’… - Barbara_Goi : RT @valigiablu: In Alabama passa la legge contro l'aborto: vietata l'interruzione di gravidanza in qualsiasi momento. Anche in caso di stup… -

Il presidente Usaha annunciato di aver nominatocome nuovo ministro per l'Air. "Sarà un incredibile ministro",afferma, 69 anni, ex presidente della Aerospace Corporation, con precedenti incarichi di governo ai tempi di Bush e Reagan. Sostituirà Heather Wilson. La nomina dovrà essere approvata dal Senato. Sposata con Craig, presidente e Ad in pensione di 'Intel'. Lascalò il Kilimangiaro nel 2007 e percorse 900 Km in bici attraverso la Finlandia quando era ambasciatore.(Di mercoledì 22 maggio 2019)