Trova una pepita d' oro con il metal detector | vale 70mila euro

Australia - Trovata una pepita d’oro da un chilo e mezzo : vale circa 70mila euro : A trovare la grossa pepita d’oro un uomo che si aggirava tra le miniere nell’ovest dell’Australia con un metal detector. Ritrovamenti di tale entità avvengono secondo gli esperti poche volte all'anno. L'uomo ha raccontato di aver trovato la pepita per puro caso: “Era grande come un pacchetto di sigarette”.

Ingegnere stanco di non riuscire a Trovare la donna dei suoi sogni - si costruisce una moglie-robot : stanco di non riuscire a trovare la donna dei suoi sogni, un trentunenne Ingegnere cinese, esperto di intelligenza artificiale, si è costruito un robot, che ha sposato pochi giorni fa. Zheng Jiajia, ha conseguito nel 2011 un master in Intelligenza Artificiale, e ha lavorato per diverse grosse aziende cinesi in questo campo. Lo scorso anno ha deciso di mettere le sue competenze al servizio di sé stesso, iniziando a lavorare su un robot ...

Dopo un anno di intense ricerche Trova la ragazza che aveva incontrato a capodanno che gli aveva lasciato una foto e detto “Trovami” : Il venticinquenne neozelandese Reese McKee è finalmente giunto alla fine della ricerca che lo ha tenuto impegnato per un anno: riuscendo a ritrovare la ragazza che aveva incontrato la notte di capodanno. Reese aveva incontrato la ragazza ad Hong Kong: lei stava piangendo al lato della strada perché si era persa e non riusciva più a trovare i suoi amici. “L’ho tirata su. Ho questo cattivo senso dell’umorismo che fa ridere tutti”, ...

DNA umano Trovato in una antica gomma da masticare : DNA umano trovato in una antica gomma da masticare Gli antichi abitanti masticatori di gomma della Svezia si sono lasciati alle spalle il più antico DNA umano conosciuto in Scandinavia. Fatto da una sostanza simile al catrame, estratto dalla corteccia di betulla, questo precursore del chewing gum di oggi era apparentemente molto popolare tra gli abitanti mesolitici della Svezia. Un totale di otto campioni di questa sostanza masticata sono stati ...

Amsterdam - prenota una camera su Airbnb per la partita di Champions League : quando arriva Trova un container : Mai fidarsi delle foto su Internet. Ne sa qualcosa un tifoso del Tottenham che ha prenotato last minute su Airbnb una camera ad Amsterdam per la sera della partita di Champions League con l’Ajax. “Casa pulita con bagno privato a 130 euro a notte” si leggeva nell’annuncio pubblicato sulla piattaforma di hosting e così non ci ha pensato due volte e ha prenotato. Una volta arrivato sul posto però, ha trovato una brutta ...

Verona - Polfer Trova 7 profughi nascosti in una cisterna di mais : Sette profughi di varie nazionalità sono stati rintracciati a Verona, all'interno di una cisterna di mais, su un treno proveniente dalla Serbia. L'operazione è stata possibile grazie alla telefonata effettuata da uno degli stranieri, che ha spiegato di essere chiuso all'interno di un treno di cereali insieme altri 6 cittadini extracomunitari. La telefonata, durata circa 40 minuti, ha consentito di geolocalizzare la posizione del treno e gli ...

Scompare nel nulla prima dell’intervento chirurgico! Trovata una scarpa nel fiume : Gabriella Poggioli è scomparsa improvvisamente nel nulla martedì pomeriggio da Novafeltria, nel Riminese. Poche ore dopo doveva sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. In particole da alcune ore gli sforzi di tutti si stano concentrando lungo il greto del fiume Marecchia dove purtroppo nella tarda serata di mercoledì è stata rinvenuta una delle scarpe indossate dalla donna al momento della scomparsa. L'oggetto, era incastrato ...

Trovati mentre smontano una vettura rubata : 2 arresti : Roma – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno arrestato due persone, un 34enne romano e un 21enne originario della provincia di Torino, cugini, entrambi con precedenti, con l’accusa di riciclaggio in concorso. Dopo aver notato i movimenti sospetti nei pressi di un cancello in via Quarto Grande, a Tor Vergata, i Carabinieri hanno seguito i due all’interno del cortile sorprendendoli mentre ...

Era la madre! Trova un intruso in casa e lo uccide con una mazza da golf : Il ragazzo ha colpito così forte e per più volte quello che pensava fosse un malintenzionato. Subito dopo, non appena si è reso conto di quello che aveva fatto, ha chiamato i soccorsi. Un tragico errore che ha così portato il 21enne Thomas J Summerwill a uccidere sua mamma Mary. È successo a ovest di Chicago, a Campton Hills. Il ragazzo ha colpito così forte e per più volte quello che pensava fosse un malintenzionato. Subito dopo, non appena si ...