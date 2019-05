Trono Over | l’ultima frecciatina di Stefano a Pamela

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 21/05 : La puntata del Trono Over di Uomini e Donne parte con Ida che fa il suo ingresso in studio, Riccardo le ha proposto di provare a ricominciare quella storia chiusa da lui stesso otto mesi fa, ma lei ha mille dubbi al riguardo e il suo sguardo teso lo dimostra chiaramente. Ida chiede ora a Riccardo di parlare in modo più chiaro possibile, confessando la paura di farsi nuovamente male e di non aver ancora capito le cause del ripensamento del suo ex ...

Uomini e Donne - Trono Over : Riccardo vuole rivedere Ida. Ecco la reazione : Dopo aver trascorso ben otto mesi lontani l’uno dall’altro e aver intrapreso altre frequentazioni, Riccardo Guarnieri ha chiesto alla redazione di Uomini e Donne di richiamare all'interno del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi la sua ex fidanzata Ida Platano, conosciuta lì oltre un anno fa e con la quale si è messo alla prova in Temptation Island.I due erano rimasti in rapporti burrascosi. Sembra tuttavia, che il tempo ...

Trono Over - Armando attacca Barbara dopo la puntata : il duro sfogo : Uomini e Donne Trono Over, Armando si sfoga dopo la puntata: dettagli inediti sulla lite con Barbara A Uomini e Donne oggi abbiamo assistito ad un’accesa lite tra Barbara De Santi e Armando, cavaliere del Trono Over. Quest’ultimo, dopo essersi scontrato con la dama, ha persino preferito lasciare il date show di Maria De Filippi, senza […] L'articolo Trono Over, Armando attacca Barbara dopo la puntata: il duro sfogo proviene da ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 20/05 : La puntata del Trono Over di Uomini e Donne si apre su Tina, Gemma e il freddissimo scherzo fatto in regalo dalla prima alla seconda sul finire della puntata scorsa, come da relativo recall. Oggi Tina minimizza rivolgendosi a Maria: “E che sarà mai successo? Non si fanno i gavettoni a Ferragosto o quando finiscono le scuole?”. Dopo la puntata stessa c’è’ il consueto sfogo di una Gemma quasi rassegnata allo stato delle cose ma sempre ...

Trono Over - Rocco Fredella senza freni : la verità sul nuovo amore dopo UeD : Uomini e Donne Over, Rocco Fredella tra amore e polemiche: il Cavaliere bersagliato sui social network dopo che Rocco Fredella del Trono Over si è fidanzato in rete è scoppiato il putiferio perché in molti lo hanno accusato di aver preso in giro Gemma Galgani e di aver iniziato a frequentare la sua attuale compagna […] L'articolo Trono Over, Rocco Fredella senza freni: la verità sul nuovo amore dopo UeD proviene da Gossip e Tv.

Trono Over - coppie sotto accusa : “Hanno finto - puntano a Temptation Island” : Uomini e Donne, coppie del Trono Over sotto accusa: hanno finto? Le coppie del Trono Over nate in questa stagione sono finite nel mirino di una protagonista di Uomini e Donne! Vivendo in prima persona le conoscenze e le frequentazioni, Valentina Autiero si è fatta un’idea precisa delle varie coppie che si sono formate. Gli […] L'articolo Trono Over, coppie sotto accusa: “Hanno finto, puntano a Temptation Island” proviene ...

Trono Over - Pamela furiosa dopo l’addio a Stefano : “Parlate a vanvera” : Pamela Barretta tornerà a Uomini e Donne dopo aver lasciato Stefano Torrese? Qualche giorno fa c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne. E in questa occasione sono tornati in studio Stefano Torrese e Pamela Barretta, i quali hanno confermato di essersi lasciati dopo le rivelazioni fatte da Roberta 10 giorni fa. Tuttavia poi Pamela Barretta, in base alle anticipazioni circolate on line su questa puntata, è stata invitata dalla ...

Uomini e Donne - Trono Over - Riccardo Guarnieri : "Con Ida ho provato tutto per la prima volta" : Dopo aver chiesto il ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri spiega le motivazioni che l'hanno spinto a cercare una seconda possibilità con la sua ex.

Trono Over - Valentina Autiero difende Roberta : “Di Stefano sapevo tutto” : Uomini e Donne, Valentina Autiero del Trono Over parla delle sue frequentazioni Valentina Autiero del Trono Over è diventata uno dei volti storici del programma. La romana siede nel parterre femminile di Uomini e Donne da diversi anni ormai, non riuscendo a trovare la persona giusta. Quest’anno almeno in tre occasioni sembrava potesse nascere qualcosa. […] L'articolo Trono Over, Valentina Autiero difende Roberta: “Di Stefano ...

Carmen Di Pietro : "Pronta per il Trono Over di Uomini e donne. Se Maria chiama..." : Carmen Di Pietro è pronta per il trono over di Uomini e donne. “Vorrei andare a cercare marito. Se Maria De Filippi mi invita, corro”, dice a Spy l’ex concorrente del Gf Vip. “Mi immagino Carmen seduta sulla poltrona rossa e tutti questi baldi giovanotti che le sfilano davanti. Ah, magari, che meraviglia”.La Di Pietro, tornata single, sarebbe quindi pronta per un nuovo amore. La love story con il modello Antonio Livano è infatti finita. “E’ ...

Gossip Uomini e Donne : un cavaliere del Trono Over sarebbe gay e vivrebbe con un uomo : La notizia era già rimbalzata sul web qualche settimana fa, lanciata dalla blogger Annamaria Adinolfi nelle sue pagine Facebook. A suo dire, un cavaliere del Trono Over sarebbe gay e prenderebbe parte al programma di Maria De Filippi solo per visibilità televisiva. Della persona interessata, però, non era stata resa nota l'identità, motivo per cui la questione era stata accantonata. Ma ora è una fonte autorevole come il settimanale 'Oggi' a ...

Trono Over - Roberta lancia gravi accuse a Riccardo e Ida : “Non escludo un accordo” : Uomini e Donne, Roberta Di Padua ancora contro Riccardo Guarnieri: nuovo attacco Roberta Di Padua di Uomini e Donne non ha ancora smesso di dire la sua su Riccardo Guarnieri. I loro trascorsi burrascosi nel Trono Over sono ormai cosa nota: dopo una breve frequentazione, non sono rimasti in buoni rapporti. Roberta si è sentita […] L'articolo Trono Over, Roberta lancia gravi accuse a Riccardo e Ida: “Non escludo un accordo” ...

Uomini e Donne gossip : “Un cavaliere del Trono Over convive con un uomo” : Uomini e Donne, lo scoop: “Un cavaliere al Trono Over corteggia le Donne ma convive con un uomo” Uno scoop senza precedenti è stato lanciato stamani dal settimanale Oggi. Nell’ultimo numero in edicola, precisamente nella rubrica Pillole di gossip del giornale, è stata riportata un’indiscrezione riguardante uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e […] L'articolo Uomini e Donne gossip: “Un cavaliere del ...

Uomini e donne - Trono Over : Pamela Barretta annuncia querela contro Valentina Autiero : Ci sono novità in merito al caso che coinvolge Pamela Barretta e Stefano Torrese. Nella puntata di ieri del trono over di Uomini e donne, Pamela ha scoperto che Stefano mandava alcuni messaggi a Roberta Di Padua mentre i due già si frequentavano. Nel corso della registrazione della nuova puntata, Roberta e Valentina Autiero hanno attaccato Pamela. In particolare la seconda avrebbe utilizzato parole molto forti nei confronti della dama. La ...