Tria | gli 80 euro di Renzi saranno riassorbiti | provvedimento sbagliato

Giro d’Italia 2019 - decima tappa Ravenna-Modena : percorso - favoriti e altimeTria. Tutta pianura - volata quasi sicura per gli sprinter : Passato il primo giorno di riposo del Giro d’Italia 2019, il gruppo riparte verso la seconda settimana della Corsa Rosa con una tappa quasi transitoria, che figura come preludio in vista delle frazioni che regaleranno spettacolo in salita. Quest’oggi infatti, andrà in scena la Ravenna-Modena di 147 km, una decima frazione dal profilo completamente piatto; una ghiotta occasione per le ruote veloci. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA ...

Hockey ghiaccio - ITALIA GUERRIERA! Batte l’AusTria agli shoot-out e conquista la salvezza ai Mondiali! : Sean McMonagle è arrivato dall’Ontario per regalare la salvezza all’ITALIA ai Mondiali di Top Division di Hockey ghiaccio 2019. Il nativo di Oakville (Canada), infatti, ha avuto il merito e la bravura di segnare lo shoot-out decisivo al termine di una partita contro l’Austria dalle mille emozioni. Il punteggio finale di 4-3 ci regala i due punti che ci permettono di mandare i biancorossi all’ultimo posto del Girone B e, ...

LIVE Italia-AusTria 4-3 hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : AZZURRI SALVI AGLI SHOOT-OUT!!!!

LIVE Italia-AusTria 3-3 hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : si deciderà tutto con gli shoot-out!

LIVE Italia-AusTria 1-0 hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : Bardaro porta in vantaggio gli Azzurri

LIVE Italia-AusTria hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : inizia il match! Gli Azzurri devono vincere

LIVE Italia-AusTria hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : gli Azzurri devono vincere per salvarsi : Buonasera e benvenuti alla fondamentale DIRETTA LIVE di Italia-Austria, ultimo match del Girone B dei Mondiali di Top Division di hockey ghiaccio 2019 di Slovacchia. Alle ore 20.15 alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava andrà in scena un incontro letteralmente decisivo: una vera finale. Chi vince, infatti, si salva dalla retrocessione in Prima Divisione, chi perde finisce un gradino sotto. Come era facilmente prevedibile Italia-Austria avrebbe ...

Ad Alghero gli esperti di PsichiaTria forense : Si aprirà giovedì 23 maggio ad Alghero l’appuntamento annuale dedicato alla Psichiatria forense. Tre giorni durante i quali i maggiori esponenti del settore si ritroveranno per fare il punto sulla Psichiatria forense, tra passato, presente e futuro. L’occasione dell’incontro la offrirà il ventiduesimo congresso nazionale della Società italiana di Psichiatria forense,“Ieri, oggi e domani in Psichiatria forense“, che ...

Rifiuti - ogni passo sulle spiagge italiane ne inconTriamo più di cinque : l’81% è di plastica - tra bottiglie - bicchieri e cotton fioc : A ogni passo che facciamo sulle nostre spiagge incrociamo più di cinque Rifiuti, dieci ogni metro. Si tratta soprattutto di plastica, anche se i nostri litorali sono invasi da oggetti fatti con i materiali più svariati. E pensare che ciò possiamo vedere in spiaggia con i nostri occhi è solo il 15% di quello che entra nell’ecosistema marino, mentre il resto galleggia o affonda. Una situazione fotografata nel dossier Beach ...

Giovanni Tria - nuovo dipartimento al Mef sugli investimenti : sarà guidato dalla cognata di Gentiloni : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria aspetta con particolare ansia il prossimo Consiglio dei ministri, che rischia di non essere più rinviabile a oltre il prossimo lunedì, come invece sperano sia Luigi Di Maio che Matteo Salvini. Le tensioni per il decreto sicurezza bis non reggono davanti ai pun

Triathlon - World Cup Cagliari 2019 : successi di Alistair Brownlee e Sophie Coldwell. Top ten per Davide Uccellari : Non è ricca come lo scorso anno per i colori azzurri la tappa italiana della World Cup di Triathlon, disputata oggi a Cagliari su distanza sprint: arriva infatti la doppietta della Gran Bretagna, che vince tra gli uomini con Alistair Brownlee e tra le donne con Sophie Coldwell. Miglior azzurro Davide Uccellari, decimo. Tra gli uomini si impone il britannico Alistair Brownlee, tra gli osservati speciali della vigilia, che vince in ...

Triathlon - World Cup Cagliari 2019 : nella tappa italiana tanti azzurri in gara in preparazione agli Europei : Le Elezioni Europee hanno costretto gli organizzatori ad anticipare di una settimana la tappa italiana della World Cup di Triathlon di Cagliari: domani su distanza sprint (750 metri a nuoto, 19 km in bici, 5 km di corsa) saranno in gara 65 uomini e 45 donne, che si daranno battaglia nel primo evento dopo l’inizio del secondo periodo di qualificazione olimpica. nella gara maschile favorito della vigilia è il messicano Rodrigo Gonzalez, ma ...