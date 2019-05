Tria | Bonus 80 euro di Renzi sarà tolto

blogo

(Di martedì 21 maggio 2019) Il Pil crescerà in modo più marcato nella seconda parte del 2019. È la previsione del ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni, intervenuto questa mattina ad Agorà su Rai Tre. "Mi aspetto una crescita maggiore nella seconda parte dell'anno e soprattutto il prossimo" ha dettoprecisando che l’andamento del Pil: "Dipende anche da quanto riusciamo a creare fiducia negli investitori e fiducia nei risparmiatori, che così possono utilizzare più reddito per i consumi. Per questo non bisogna creare allarmi per il futuro".Il ministro ricorda che: "La stabilità politica è fattore importante per la crescita, come sono importanti la stabilità sociale e la stabilità finanziaria".poi rivela che vuole togliere ildi 80introdotto daper circa 10 milioni di lavoratori dipendenti: "Nell'ambito della riforma fiscale gli 80saranno riassorbiti" perché ...

