Treviso, infezione all’alluce dopo la pedicure: Maria muore per shock settico, aperta un’inchiesta

Un taglio all'alluce del piede sinistro mentre faceva una banale pedicure è stato fatale ad una donna di 82 anni, Maria Buso, che è morta per shock settico. A confermare il decesso, avvenuto all'ospedale Ca' Foncello di Treviso lo scorso 5 maggio sono stati i risultati dell'autopsia condotta sul cadavere, e richiesta dai figli della protagonista di questa vicenda tremenda, che hanno lasciato ben poco spazio ai dubbi: ad ucciderla è stata una infezione che l'ha stroncata nel giro di qualche mese. In seguito alla denuncia, è stato anche aperto un fascicolo di inchiesta da parte della Procura della Repubblica, che ora dovrà ricostruire nel dettaglio la dinamica di quanto successo, ipotizzando il reato di omicidio colposo.

