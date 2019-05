Traffico Roma del 21-05-2019 ore 19 | 30

Roma - Traffico di droga e legami con la Ndrangheta. 18 Arresti : Stefano Damiano L'operazione, iniziata all'alba di oggi ha smantellato la struttura criminale radicata nel quartiere di Montespaccato Un'organizzazione dedica allo spaccio di droga e con rapporti con la Ndrangheta calabrese e la Sacra Corona Unita. Un duro colpo inferto alla criminalità Romana quella inferta oggi dalla Direzione Antimafia Capitolina e dai Finanzieri del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Nelle prime ore del ...

Traffico Roma del 21-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 18.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA C.COLOMBO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA. INCIDENTE SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIALE ...

Traffico Roma del 21-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 18.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA C.COLOMBO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA. INCIDENTE SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIALE ...

Traffico Roma del 21-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 17.50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA BUFALOTTA DALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA C. COLMBO ALLA TUSCOLANA. AL FLAMINIO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI VIA BOLSENA PER UN’ALTRO ...

Traffico Roma del 21-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 17.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA VIA DEL MARE DEL BIVIO PER CIAMPINO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA CODE PER Traffico E ...

Traffico Roma del 21-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 16.50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA. RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA VIA DEL MARE DEL BIVIO PER CIAMPINO. POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDFENTE SU ...

Traffico Roma del 21-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 15.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’APPIA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA E DALLA PONTINA ALL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. A MONTEMARIO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO ALL’ALTEZZA DI VIA MARIO POLERÀ IN DIREZIONE ...

Traffico Roma del 21-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 15.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’APPIA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA E DALLA PONTINA ALL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. A MONTEMARIO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO ALL’ALTEZZA DI VIA MARIO POLERÀ IN DIREZIONE ...

Traffico Roma del 21-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 13.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE NELLA NORMA LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. IN CENTRO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE TRA PIAZZA ADRIANA E PONTE MAZZINI VERSO PONTE TESTACCIO . A COLLE PRENESTINO PER UN ALTRO INCIDENTE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PROPRIO SULLA VIA PRENESTINA AL BIVIO CON VIA ...

Traffico Roma del 21-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 13.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE NELLA NORMA LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. IN CENTRO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE TRA PIAZZA ADRIANA E PONTE MAZZINI VERSO PONTE TESTACCIO . A COLLE PRENESTINO PER UN ALTRO INCIDENTE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PROPRIO SULLA VIA PRENESTINA AL BIVIO CON VIA ...

Traffico Roma del 21-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 13.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE NELLA NORMA LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. IN CENTRO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE TRA PIAZZA ADRIANA E PONTE MAZZINI VERSO PONTE TESTACCIO . A COLLE PRENESTINO PER UN ALTRO INCIDENTE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PROPRIO SULLA VIA PRENESTINA AL BIVIO CON VIA ...

Traffico Roma del 21-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 09:50 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI LEGGERMENTE MIGLIORATA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, DOVE QUESTA MATTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA TRIONFALE, IN CARREGGIATA ESTERNA AVEVAMO LUNGHE CODE DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA TRIONFALE, ORA IN QUESTO TRATTO ABBIAMO SOLO RALLENTAMENTI IN ...

Traffico Roma del 21-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 09:50 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI LEGGERMENTE MIGLIORATA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, DOVE QUESTA MATTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA TRIONFALE, IN CARREGGIATA ESTERNA AVEVAMO LUNGHE CODE DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA TRIONFALE, ORA IN QUESTO TRATTO ABBIAMO SOLO RALLENTAMENTI IN ...

Traffico Roma del 21-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 09:50 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI LEGGERMENTE MIGLIORATA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, DOVE QUESTA MATTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA TRIONFALE, IN CARREGGIATA ESTERNA AVEVAMO LUNGHE CODE DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA TRIONFALE, ORA IN QUESTO TRATTO ABBIAMO SOLO RALLENTAMENTI IN ...