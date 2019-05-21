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Traffico Roma del 21-05-2019 ore 15 | 30

Traffico Roma del 21-05-2019 ore 15 | 30 VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 15.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 21-05-2019 ore 15:30 (Di martedì 21 maggio 2019) VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 15.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’APPIA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA E DALLA PONTINA ALL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. A MONTEMARIO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO ALL’ALTEZZA DI VIA MARIO POLERÀ IN DIREZIONE PIAZZALE CLODIO RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico SULLA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA E, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, CODE DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTERNSE. IN CENTRO È IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE DAVANTI LA SEDE DEL ...
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