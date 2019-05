Traffico Roma del 21-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 13.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE NELLA NORMA LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. IN CENTRO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE TRA PIAZZA ADRIANA E PONTE MAZZINI VERSO PONTE TESTACCIO . A COLLE PRENESTINO PER UN ALTRO INCIDENTE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PROPRIO SULLA VIA PRENESTINA AL BIVIO CON VIA ...

Traffico Roma del 21-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 09:50 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI LEGGERMENTE MIGLIORATA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, DOVE QUESTA MATTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA TRIONFALE, IN CARREGGIATA ESTERNA AVEVAMO LUNGHE CODE DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA TRIONFALE, ORA IN QUESTO TRATTO ABBIAMO SOLO RALLENTAMENTI IN ...

Traffico Roma del 21-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 09:50 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI LEGGERMENTE MIGLIORATA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, DOVE QUESTA MATTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA TRIONFALE, IN CARREGGIATA ESTERNA AVEVAMO LUNGHE CODE DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA TRIONFALE, ORA IN QUESTO TRATTO ABBIAMO SOLO RALLENTAMENTI IN ...

Traffico Roma del 21-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 09:50 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI LEGGERMENTE MIGLIORATA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, DOVE QUESTA MATTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA TRIONFALE, IN CARREGGIATA ESTERNA AVEVAMO LUNGHE CODE DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA TRIONFALE, ORA IN QUESTO TRATTO ABBIAMO SOLO RALLENTAMENTI IN ...

Traffico Roma del 21-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 09:50 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI LEGGERMENTE MIGLIORATA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, DOVE QUESTA MATTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA TRIONFALE, IN CARREGGIATA ESTERNA AVEVAMO LUNGHE CODE DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA TRIONFALE, ORA IN QUESTO TRATTO ABBIAMO SOLO RALLENTAMENTI IN ...

Traffico Roma del 21-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 09:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, DOVE QUESTA MATTINA IL Traffico E’ FORTEMENTE PENALIZZATO DA UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA TRIONFALE, IN CARREGGIATA ESTERNA CON LUNGHE CODE CHE PARTONO DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD . ALTRE CODE ...

Traffico Roma del 21-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 09:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, DOVE QUESTA MATTINA IL Traffico E’ FORTEMENTE PENALIZZATO DA UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA TRIONFALE, IN CARREGGIATA ESTERNA CON LUNGHE CODE CHE PARTONO DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD . ALTRE CODE ...

Traffico Roma del 21-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 08:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI LE DIFFICOLTA’ MAGGIORI SI CONCENTRANO AL MOMENTO NELLA ZONA NORD DELLA CITTA’, DOVE PER UN ICNIDENTE SI STANNO FORMANDO LUNGHE CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE , ESATTAMENTE DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD ALL’ USCITA TRIONFALE PROSEGUENDO SULLA CARREGGIATA ESTRNA CODE ...

Traffico Roma del 21-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 08:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI LE DIFFICOLTA’ MAGGIORI SI CONCENTRANO AL MOMENTO NELLA ZONA NORD DELLA CITTA’, DOVE PER UN ICNIDENTE SI STANNO FORMANDO LUNGHE CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE , ESATTAMENTE DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD ALL’ USCITA TRIONFALE PROSEGUENDO SULLA CARREGGIATA ESTRNA CODE ...

Traffico Roma del 21-05-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 07:50 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA VIA OSTIENSE ALL’ ALTEZZA DEL CAVALACAVIA DEL RACCORDO ANULARE ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA PROVOCA CODE TRA SALARIA E TRIONFALE , A SEGUIRE PER Traffico SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO E POI TRA IL BIVIO A24 E NOMENTANA. ...

Traffico Roma del 21-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 07:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA TOR DE SCHIAVI ALL’INCROCIO CON VIA ANAGNI CODE PER Traffico SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TREA LE USCITE CASILJNA E ARDEATINA DIREZIONE PONTINA. SI STA IN CODA ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST , ...

Traffico Roma del 20-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 19.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RESTA MOLTO DIFFICILE LA SITUAZIONE SULLA Roma FIUMICINO DOVE UN INCIDENTE PROVOCA LUNGHE CODE DA VIA ISACCO NEWTON SINO AL RACCORDO IN DIREZIONE DI FIUMICINO, CONSIGLIAMO A QUANTI SONO DIRETTI IN AEROPORTO DI PARTIRE CON UN CERTO ANTICIPO. SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico SI È ORMAI ...

Traffico Roma del 20-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 19.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RESTA DECISAMENTE TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E LA RUSTICA E ANCORA – SEMPRE IN INTERNA – DALLA CASILINA ALL’USCITA APPIA IN DIREZIONE PONTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E RomaNINA E POI TRA ...

Traffico Roma del 20-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 18.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SITUAZIONE ANCORA DIFFICILE SUL RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE, IN CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE DALL’USCITA PER LA A24 Roma-L’AQUILA A QUELLA PER LAURENTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA PER IL SOLO Traffico ALTRE FILECODE TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA PROSEGUENDO CODE A TRATTI, TRA LE ...