Traffico Roma del 21-05-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 20-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 19.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RESTA MOLTO DIFFICILE LA SITUAZIONE SULLA Roma FIUMICINO DOVE UN INCIDENTE PROVOCA LUNGHE CODE DA VIA ISACCO NEWTON SINO AL RACCORDO IN DIREZIONE DI FIUMICINO, CONSIGLIAMO A QUANTI SONO DIRETTI IN AEROPORTO DI PARTIRE CON UN CERTO ANTICIPO. SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico SI È ORMAI ...

Traffico Roma del 20-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 19.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RESTA DECISAMENTE TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E LA RUSTICA E ANCORA – SEMPRE IN INTERNA – DALLA CASILINA ALL’USCITA APPIA IN DIREZIONE PONTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E RomaNINA E POI TRA ...

Traffico Roma del 20-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 18.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SITUAZIONE ANCORA DIFFICILE SUL RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE, IN CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE DALL’USCITA PER LA A24 Roma-L’AQUILA A QUELLA PER LAURENTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA PER IL SOLO Traffico ALTRE FILECODE TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA PROSEGUENDO CODE A TRATTI, TRA LE ...

Traffico Roma del 20-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 17.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RESTA DIFFICILE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE DOVE AI RALLENTAMENTI E ALLE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E LA RUSTICA SI AGGIUNGE UN INCIDENTE, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE, SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE CASILINA E LAURENTINA IN ...

Traffico Roma del 20-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 17.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INTENSO IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E LA RUSTICA. SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA, ATTENZIONE, INCIDENTE E CODE TRA LE USCITE CASILINA E LAURENTINA IN DIREZIONE PONTINA. CODE A TRATTI PER ...

Traffico Roma del 20-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 16.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN PROGRESSIVO AUMENTO IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E LA RUSTICA. SEMPRE IN CARREGGAITA INTERNA, ATTENZIONE, INCIDENTE E CODE TRA LE USCITE APPIA E LAURENTINA IN DIREZIONE PONTINA CODE A ...

Traffico Roma del 20-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019 ORE 15.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE SANT’ALESSANDRO E TIBURTINA E NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA ED APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA RALLENTAMENTI SULLA COMPLANARE TRA L’USCITA PER VIALE PALMIRO TOGLIATTI ...

Traffico Roma del 20-05-2019 ore 14 : 30 : VIAVIABILITÀ Roma LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 13:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN CITTA’ IN VIA TUSCOLANA TRA VIA PORTA FURBA E VIA DELLE CAVE VERSO IL CENTRO, UN ALTRO IN VIA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA LA ...

Traffico Roma del 20-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 11:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E LA LAURENTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANI XXIII IN DIREZIONE D VIA DEL FORO CODE SULLA TANGENZIALE TRA VIA ...

