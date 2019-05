Torna libera la ragazza che ha ucciso il padre violento vicino a Roma 

Uccide il papà violento - Deborah Torna libera. Il pm : «Ha agito per difendersi» Non più omicidio ma legittima difesa : Deborah Sciacquatori è tornata libera. La ragazza di 19 anni che ha ucciso il padre Lorenzo, 41 anni, a Monterotondo, vicino Roma, e che era ai domiciliari, è stata rimessa in...

Caduta Libera - la trappola di Gerry Scotti per il campione Nicolò : Torna l'ex fidanzata Valentina : Nell'ultima puntata di Caduta Libera su Canale 5 è andata in scena una trappola ben ideata da Gerry Scotti che ha fatto incontrare ancora una volta il campione Nicolò Scalfi con la sua ex fidanzata, Valeria Filippetti. L'amore tra i due era sbocciato proprio in quello studio, facendo sognare il pubb

Whiskey Cavalier cancellata da ABC : Lauren Cohan “libera” di Tornare in The Walking Dead 10 : La missione è finita per il team di Whisky Cavalier che, a pochi giorni dal finale della prima stagione, è stata cancellata da ABC. In molti si aspettavano una seconda stagione soprattutto alla luce dei maxi investimenti fatti da Warner Bros. per ordinare i primi episodi e portare parte delle riprese all'Estero, fatto sta che così non sarà. La serie potrebbe attirare gli acquirenti internazionali e questo potrebbe spingere una delle piattaforme ...

Liberato - Capri rendez-vous/ Video : Torna e riscrive la canzone popolare napoletana : Liberato, Capri rendez-vous: Video. Il cantante, che sta riscrivendo la canzone popolare napoletana, ha pubblicato cinque Video in sequenza su Youtube.

Domenica Torna #ViaLibera : 15 km dedicati a pedoni e biciclette : Roma – Il 12 maggio nella Capitale torna #ViaLibera, con 15 km di strade destinate a pedoni e ciclisti. L’evento replica quello già attuato lo scorso 28 aprile, ovvero un tracciato ciclo-pedonale realizzato nella parte centrale della città, interdetto totalmente al traffico veicolare e che favorirà tutti quei cittadini che vorranno muoversi a piedi o sui pedali. Tra le strade interessate via Cola di Rienzo, via Tiburtina (lato San ...

Siri - Paragone : “Andrà via - la Lega se lo metta in testa. Se vuole sfilarsi da governo - è libera di Tornare da Berlusconi” : “Armando Siri? Per noi del M5s non c’è nessuna polemica. Siri si dimetta, così la smettiamo con questo teatrino. La politica si può fare anche fuori dal governo. Quindi, voglio dire a Siri che non è che se uno non fa il sottosegretario, va in galera o su Marte. No, viene alla Camera dei Deputati e continua a lavorare“. E’ il commento del senatore M5s Gianluigi Paragone, ospite de “L’Italia s’è ...

Madonna : «Voglio Tornare libera e pura - come quando non mi importavano i giudizi della gente» - : ... questo «agente segreto che gira il mondo, cambia identità, lotta per la libertà, porta la luce nei luoghi oscuri», ha dimostrato di essere disposta a rischiare parecchio, presentandosi al mondo ...

La Libera Accademia del Teatro Torna sul palco con due spettacoli : La Libera Accademia del Teatro inaugura la stagione dei saggi. La storica scuola cittadina romperà il ghiaccio alle 18.00 di domenica 28 aprile, al Teatro "Mario Spina" di Castiglion Fiorentino, con ...

