Torna libera Deborah | la ragazza che ha ucciso il padre violento

Simona Ventura : "Rai si è liberata di reality troppo presto - io lo farei Tornare" : Per lanciare la nuova puntata di stasera di The Voice of Italy (ultima Blind Audition), Simona Ventura stamattina, come annunciato in anteprima da Blogo, è stata ospite di I Fatti vostri. Durante l'intervista con Giancarlo Magalli, la conduttrice ha ripercorso rapidamente la sua carriera. Tra i suoi successi L'Isola dei famosi durante la quale i litigi, ha detto la Ventura, erano "cult", perché "non si trascendeva mai nella violenza". A ...

Roma - la 19enne che ha ucciso il padre con un pugno Torna libera - il pm : 'Si è difesa' : Deborah Sciacquatori, la giovane 19enne che domenica scorsa ha ucciso suo padre con un violento pugno in testa, è tornata libera in queste ore. Per il pm di Tivoli la ragazza ha agito per difendersi da quell'uomo che, secondo il suo racconto, vessava la famiglia da anni, in particolare proprio la madre. Anche gli abitanti e i vicini di casa hanno confermato che spesso si sentivano marito e moglie litigare furiosamente, ma Deborah, che quest'anno ...

Deborah Torna libera. Prima di colpire il padre gli disse : «Fermati - non fare più niente» : Lorenzo Sciacquatori da tempo vessava la famiglia. La Procura ha spiegato che l’atto «si può qualificare allo stato come episodio di eccesso colposo di legittima difesa». Dopo averlo colpito la ragazza si è disperata: «Papà non mi lasciare ti voglio bene, perdonami, non volevo»

Deborah Torna libera - colpì il padre per difendersi. «Gli urlò sino alla fine di fermarsi» : torna libera Deborah Sciacquatori, 19, che domenica scorsa a Monterotondo, vicino a Roma, ha sferrato un colpo fatale al padre, poi morto, che da tempo vessava la famiglia con violenze e aggressioni....

Monterotondo - Deborah Torna libera : La 19enne è atterrita per aver causato la morte del papà al solo scopo di proteggere se stessa, la nonna e la madre dalla furia dell'uomo, rientrato alle 5 del mattino ubriaco. "Non riesco a darmi pace"

Deborah Torna libera. Prima di colpire il padre gli disse : «Fermati - non fare più niente» : Lorenzo Sciacquatori da tempo vessava la famiglia. La Procura ha spiegato che l’atto «si può qualificare allo stato come episodio di eccesso colposo di legittima difesa». Dopo averlo colpito la ragazza si è disperata: «Papà non mi lasciare ti voglio bene, perdonami, non volevo»

Deborah Torna libera Prima di colpire il padre gli disse : «Fermati» : Lorenzo Sciacquatori da tempo vessava la famiglia. La Procura ha spiegato che l’atto «si può qualificare allo stato come episodio di eccesso colposo». Dopo averlo colpito la ragazza si è disperata: «Papà non mi lasciare ti voglio bene, perdonami, non volevo»

Uccise padre violento a Monterotondo - Deborah Torna libera. Il procuratore : "Ha agito per difendersi" : La giovane di 19 anni che domenica scorsa ha sferrato un colpo fatale al padre che da tempo vessava la famiglia con violenze e aggressioni, era ai domiciliari. L'accusa derubricata in eccesso colposo di legittima difesa

Torna libera la ragazza che ha ucciso il padre violento vicino a Roma : La procura di Tivoli ha firmato il “decreto di liberazione” nei confronti di Deborah Sciacquatori, 19 anni, che era agli arresti domiciliari da domenica scorsa a Monterotondo per aver ucciso, per proteggere se stessa, la mamma e la nonna paterna, suo padre Lorenzo, 41 anni, con uan coltellata alla nuca. Lo ha riferito il procuratore di Tivoli, Fran...

Uccide il papà violento - Deborah Torna libera. Il pm : «Ha agito per difendersi» Non più omicidio ma legittima difesa : Deborah Sciacquatori è tornata libera. La ragazza di 19 anni che ha ucciso il padre Lorenzo, 41 anni, a Monterotondo, vicino Roma, e che era ai domiciliari, è stata rimessa in...

Uccide il papà violento - Deborah Torna libera : «Non più omicidio ma eccesso di legittima difesa» : Deborah Sciacquatori è tornata libera. La ragazza di 19 anni che ha ucciso il padre Lorenzo, 41 anni, a Monterotondo, vicino Roma, e che era ai domiciliari, è stata rimessa in...

Caduta Libera - la trappola di Gerry Scotti per il campione Nicolò : Torna l'ex fidanzata Valentina : Nell'ultima puntata di Caduta Libera su Canale 5 è andata in scena una trappola ben ideata da Gerry Scotti che ha fatto incontrare ancora una volta il campione Nicolò Scalfi con la sua ex fidanzata, Valeria Filippetti. L'amore tra i due era sbocciato proprio in quello studio, facendo sognare il pubb

Nicolò Scalfi - l’ex fidanzata del Campione di Caduta Libera è Tornata : la frecciatina : Caduta Libera, Valeria Filippetti è tornata: è l’ex fidanzata del Campione Nicolò Il Campione Nicolò Scalfi ha incontrato di nuovo l’ex fidanzata Valeria Filippetti a Caduta Libera! I due si sono ritrovati proprio nello studio televisivo in cui era sbocciato l’amore. O per meglio dire una simpatia, visto che è già finita tra loro. Nicolò […] L'articolo Nicolò Scalfi, l’ex fidanzata del Campione di Caduta Libera è ...

Whiskey Cavalier cancellata da ABC : Lauren Cohan “libera” di Tornare in The Walking Dead 10 : La missione è finita per il team di Whisky Cavalier che, a pochi giorni dal finale della prima stagione, è stata cancellata da ABC. In molti si aspettavano una seconda stagione soprattutto alla luce dei maxi investimenti fatti da Warner Bros. per ordinare i primi episodi e portare parte delle riprese all'Estero, fatto sta che così non sarà. La serie potrebbe attirare gli acquirenti internazionali e questo potrebbe spingere una delle piattaforme ...