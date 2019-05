Torino | nigeriano morde poliziotto e gli strappa la falange

ilgiornale

(Di martedì 21 maggio 2019) Angelo Scarano La violenza choc a. Un 23enne, pregiudicato, ha dato in escandescenza e ha aggredito un agente Undi 23 anni, irregolare sul territorio italiano e pregiudicato, è stato arrestato dopo avere aggredito unndolo al dito endogli una. L'episodio è avvenuto stamattina a, dopo che il giovane è stato fermato dagli agenti e portato in questura per essere identificato. Ultimato il foto segnalamento, il ragazzo, pregiudicato, ha dato in escandescenza e ha aggredito un agente della squadra volante alla mano sinistra,ndogli con un morso la primadell'anulare. Non è la prima volta che succede una cosa del genere. Nel dicembre 2018, sempre a, unha cercato di evitare l’identificazione aggredendo endo un agente a una gamba. Il fatto è successo alla stazione di Porta Nuova ...

matteosalvinimi : ??A Torino un nigeriano di 23 anni, pregiudicato, rifiuta di essere identificato e STACCA A MORSI un dito a un poliz… - Alberto00766701 : RT @matteosalvinimi: ??A Torino un nigeriano di 23 anni, pregiudicato, rifiuta di essere identificato e STACCA A MORSI un dito a un poliziot… - Frances72901437 : RT @matteosalvinimi: ??A Torino un nigeriano di 23 anni, pregiudicato, rifiuta di essere identificato e STACCA A MORSI un dito a un poliziot… -