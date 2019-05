ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2019)treritenuti gli autori di attentati esplosivi nel giugno 2017. Le indagini, coordinate dalla procura di Milano (competente per i reati contro le toghe torinesi), hanno accertato come gli autori si fossero riuniti a Genova per la spedizione di tre pacchi esplosivi recapitati al Palazzo di Giustizia die indirizzati a due pubblici ministeri della Procura del capoluogo piemontese. Fonti investigative riferiscono che sono in corso anche perquisizioni in Italia e all’estero. Giustizia & Impunità Di F. Q.., processo agli anarchici: aula bunker sgomberata. Pm: “Penoso, ma uso forza necessario” Le duesu cui hanno indagato i carabinieri del Ros erano arrivate il 7 giugno 2017 ed erano indirizzate ai pubblici ministeri Antonio Rinaudo e Roberto ...

Corriere : Buste esplosive ai pm di Torino, arrestati tre anarchici - fattoquotidiano : Torino, buste esplosive ai magistrati: arrestati tre anarco-insurrezionalisti - Gazzettino : Buste esplosive ai pm della procura di #torino, arrestati tre #anarchici -