Tom Clancy' s Rainbow Six Pro League | Team Empire conquista la finale della competizione

Le finali della Tom Clancy's Rainbow Six Pro League Season 9 giungono a Milano questo mese : Rainbow Six: Siege giunge a Milano questo mese in occasioni delle finali della Tom Clancy's Rainbow Six Pro League Season 9, e come possiamo vedere le date della competizione sono il 18 e il 19 maggio.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft per ogni dettaglio: Leggi altro...

Secondo Yves Guillemot i giochi della serie Tom Clancy hanno cambiato il destino di Ubisoft : Quando si pensa ad Ubisoft, probabilmente vi verranno in mente alcuni franchise chiave come, ad esempio, Assassin's Creed, Rayman e Far Cry. Per il CEO e co-fondatore di Ubisoft, Yves Guillemot, tuttavia, è stata un'altra serie a cambiare per sempre il destino della compagnia. Come riportato da IGN, Secondo il CEO di Ubisoft, è stato il marchio Tom Clancy (e in seguito dozzine di giochi di Clancy) a cambiare Ubisoft:Leggi altro...