Tiro con l’arco – Coppa del mondo | super Nespoli ad Antalya

LIVE Venezia-Trento 15-11 basket - Gara-2 Play-off in DIRETTA : primo quarto con tanti errori al Tiro : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Venezia-Trento, Gara-2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A: alle 20.45 al Palasport Taliercio di Mestre la Reyer cercherà di portarsi sul doppio vantaggio per mettere grandissima pressione sui dolomitici, i quali si troverebbero poi costretti a dover vincere le due partite casalinghe per allungare la sfida a gara-5. In gara-1 il successo dei veneziani è arrivato principalmente in virtù ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Antalya 2019 : Mauro Nespoli brilla nel ranking round ed è 2°! : La terza tappa di Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco si è aperta quest’oggi ad Antalya (Turchia) con i ranking round delle varie specialità e categorie della manifestazione. Ottimo inizio per l’Italia nell’arco olimpico maschile con lo splendido secondo posto di Mauro Nespoli, il quale ha totalizzato 686 punti chiudendo con lo stesso score dello statunitense Brady Ellison e ad una sola lunghezza dal leader turco Mete ...

MotoGp – Iannone costretto al riTiro in Francia : “con l’Aprilia eravamo d’accordo! La priorità è il Mugello” : Le parole di Andrea Iannone dopo il ritiro dal Gp di Francia: il campione di Vasto spera di poter tornare in forma per il Mugello Gp di Francia amaro per Andrea Iannone: il campione di Vasto non è riuscito a portare a termine la sua gara a causa dell’infortunio alla caviglia, che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca e a tornare ai box Aprilia. “Purtroppo non è stato possibile finire la gara, perché avevo molto male alla ...

Calcio femminile - l’Italia in riTiro a Riscone di Brunico : scatta l’ultima fase di preparazione ai Mondiali : Dopo le due settimane di raduno a Coverciano, scatta l’ultima fase di preparazione ai Mondiali di Calcio femminile per l’Italia: le azzurre si sono trasferite a Riscone di Brunico, in provincia di Bolzano, dove domani sosterranno la prima seduta di allenamento. Sono 26 le atlete chiamate dalla CT Milena Bertolini. Al termine di questa fase di preparazione, mercoledì 29 maggio, l’Italia sfiderà la Svizzera a Ferrara ...

Tiro con l'arco : prima la Coppa del Mondo Antalya per azzurri : Tiro con l'arco. prima la Coppa del Mondo ad Antalya (Tur), poi il Mondiali di 's-Hertogenbosh (Ned). Inizia il periodo più intenso della stagione

Tiro con l’arco – La Nazionale azzurra in Turchia per l’ultimo test pre-Mondiali : Azzurri pronti per l’ultimo test pre-Mondiali. Domani le 72 frecce di ranking round La Nazionale Italiana è ad Antalya, in Turchia, dove da domani scatta la terza tappa di World Cup. E’ l’ultimo test prima dei Campionati Mondiali di ‘s-Hertogenbosh che dal 10 al 16 giugno mettono in palio i pass per i Giochi di Tokyo 2020. Dean Alberga/ DutchTarget In campo nell’arco olimpico ci saranno Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Vanessa ...

Bollani al piano - Bocelli che canta “Con te partirò” e Bolle che prova la coreografia : il backstage che emoziona a Napoli : Stefano Bollani al pianoforte, Andrea Bocelli che canta “Con te partirò” e Roberto Bolle che ripassa mentalmente la coreografia. Sono le immagini del backstage dello spettacolo OnDance, che è andato in scena a Napoli. L'articolo Bollani al piano, Bocelli che canta “Con te partirò” e Bolle che prova la coreografia: il backstage che emoziona a Napoli proviene da Il Fatto Quotidiano.

Malattie cardiache - fertilità - ansia : attenzione alla Tiroide - può dare disturbi anche con valori nella norma : La tiroide gestisce la nostra salute e studi recenti hanno confermato il legame con Malattie cardiache, fertilità e anche umore. In occasione della settimana mondiale che si apre lunedì dedicata alla piccola ghiandola a forma di farfalla gli endocrinologi italiani affiliati alla Società Europea di Endocrinologia hanno deciso di concentrare l’attenzione della popolazione sui controlli e in particolare sulle forme sub-cliniche, ossia quelle ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2019 : i convocati dell’Italia. Giordano e Zublasing per la rinascita : Serve una scossa. L’Italia del Tiro a segno dopo un mese di maggio passato a prepararsi, con gare internazionali svoltesi per lo più a Plzen – in Repubblica Ceca -, è pronta a tornare a misurarsi in Coppa del Mondo: per la tappa di Monaco di Baviera, che inizierà domenica 26 maggio e si concluderà giovedì 30 maggio. Gli azzurri dovranno andare alla caccia delle carte olimpiche che mancano a un contingente sinora andato a bersaglio ...

AIC - al via da luglio il riTiro per calciatori senza contratto : E’ previsto il ritiro precampionato organizzato dall’Aic per i calciatori senza contratto che si svolgerà anche per questa edizione presso Centro Tecnico Federale L. Ridolfi di Firenze. L’inizio è previsto per il 18 luglio e terminerà mercoledì 7 agosto. Potranno partecipare al massimo 60 calciatori che conseguiranno l’abilitazione ad “Allenatore di base – Uefa B” seguendo l’apposito ...

Vela - Europei 49er 2019 : sprofondano gli azzurri nella terza giornata - Uberto Crivelli Visconti e Gianmarco Togni costretti al riTiro : Continuano le difficoltà delle imbarcazioni italiane negli Europei 49er 2019. La rassegna continentale in corso di svolgimento a Weymouth, località inglese della costa britannica meridionale, ha visto concludersi nella terza giornata di regate la prima fase di qualificazione: nessun equipaggio italiano è riuscito a chiudere nelle prime 25 posizione ed accedere alla gold fleet, condizione necessaria per giocarsi fino alla fine un posto nella ...

Internazionali d’Italia – Altro riTiro pesante : Ostapenko dà forfait nella fase decisiva del match contro Buzarnescu : Jelena Ostapenko si ritira a causa di un problema di salute nei 32esimi di finale degli Internazionali d’Italia: la tennista lettone dà forfait per un problema di salute Gli Internazionali d’Italia perdono un’altra grande giocatrice. Jelena Ostapenko, ex campionessa Roland Garros, è stata costretta a ritirarsi a causa di un problema fisico. La giovane tennista lettone, numero 27 del ranking mondiale femminile, ha chiamato un time out ...

Settimana Mondiale Tiroide : 6 milioni di italiani con problemi : Settimana Mondiale della Tiroide dal 20 al 26 maggio: prevenzione in tutta Italia.Tante persone che vivono con una patologia Tiroidea senza diagnosi

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : martedì 14 maggio. In campo Andrea Basso contro Cilic. Out Wozniacki (riTiro) e Sabalenka - avanti Goffin : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di incontri degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico, in Roma, godremo di un grande spettacolo e i giocatori nostrani vorranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per far vivere grandi emozioni al pubblico presente sugli spalti. Sul Centrale, nel terzo match, vedremo Matteo Berrettini esibirsi contro Alexander Zverev (n.5 del mondo). Un match ...