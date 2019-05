Tina e la lettera ricevuta nel 2009 riguardo la Michelazzo | ' Ti accadranno cose orribili'

U&D - Tina Cipollari ricevette una lettera minatoria : 'Lascia stare la Michelazzo' : Il caso Pamela Prati sbarca anche nel mondo di Uomini e donne. In molti, infatti, sapranno che in passato Eliana Michelazzo, una delle manager di Pamela Prati aveva partecipato alla trasmissione sentimentale di Maria De Filippi e il suo rapporto con Tina Cipollari non era stato certamente dei migliori. Tra le due donne, infatti, ci furono nuimerosi battibecchi in trasmissione e in queste ore è emerso che dieci anni fa, la Cipollari ricevette ...

Tina Cipollari - lettera minatoria da Eliana Michelazzo?/ Ai tempi di Uomini e Donne... : Eliana Michelazzo ha inviato una lettera minatoria a Tina Cipollari? Tutto sarebbe accaduto ne 2009, ai tempi di Uomini e Donne.

Giro d’Italia – Viviani - frecciaTina dopo il declassamento : “vogliono seguire le regole alla lettera? Spero lo facciano in ogni gara” : frecciatina di Elia Viviani dopo il declassamento nella terza tappa del Giro d’Italia: il ciclista azzurro spera che la giuria osservi le regole con la stessa ‘severità’ anche nelle altre tappe La terza tappa del Giro d’Italia 2019 ha avuto un finale ‘col giallo’. dopo aver vinto, Elia Viviani è stato declassato a causa di un’irregolarità nella volata finale, e la vittoria di tappa è andata a ...

FiorenTina - Morabito (presidente Ussi Toscana) : “Lettera Della Valle un errore madornale” : La Fiorentina perde ancora, lo fa in casa contro il Milan. Prosegue dunque la striscia di risultati negativi per i viola, che va ormai avanti da mesi. Ma prima Della sfida, il patron Diego Della Valle aveva pubblicato su “La Nazione” una lettera in cui manifestava il suo disappunto contro tutti quei tifosi che stanno mandando avanti una contestazione che dura da un po’. A tal proposito è voluto intervenire anche Franco ...

Grande Fratello 16 : Kikò scrive una lettera per Ambra - MarTina non si fida di Daniele : Kikò e Martina sono gli assoluti protagonisti di questi ultimi giorni della casa del Grande Fratello, arrivata alla sedicesima edizione su Canale 5. Se l'ex marito di Tina Cipollari ha scritto una lettera per Ambra Lombardo, la ragazza col cuore di latta ha fatto delle dichiarazioni inedite su Daniele. Grande Fratello: Kikò Nalli sente la mancanza di Ambra Nel corso del day time di oggi del Grande Fratello 16, Kikò ha dimostrato di sentire molto ...