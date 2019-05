La mia giacca puzza! Perchè a The Voice of Italy i giudici indossano sempre gli stessi vestiti? (Di martedì 21 maggio 2019) I vestiti più lerci della televisione italiana vi aspettano stasera alle 21.20 ... Ma Perchè i giudici di "The Voice of Italy" indossano sempre gli stessi vestiti? Ormai siamo alle battute finali delle Blind Audition, e settimana dopo settimana, i telespettatori si saranno accorti di un particolare ... i giudici sono vestiti sempre allo stesso modo. “La mia giacca puzza” ha detto Morgan, “Io penso che quando potrò cambiarmi darò fuoco a questi vestiti” ha continuato Gigi D’Alessio. La sexy Elettra Lamborghini invece, ha espresso il suo disagio per le scarpe mostrando i suoi piedi inguainati in un paio di décolleté con tacco dodici e punta.



I giudici non possono cambiarsi! Questo particolare è scritto proprio nel format internazionale ed è legato alle registrazioni. Per esigenze televisive infatti, non vengono mostrati tutti i provini in sequenza, non è quindi detto che un cantante che stiamo vedendo questa sera, non sia invece arrivato per primo alle audizioni. Visualizza questo post su Instagram I vestiti più lerci della televisione italiana vi aspettano stasera alle 21.20 su @instarai2 e @rairadio2 per le ultime Blind Auditions di #TVOI! ?????? Un post condiviso da The Voice Of Italy (@thevoice_italy) in data: 21 Mag 2019 alle ore 9:55 PDT



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di martedì 21 maggio 2019) I vestiti più lerci della televisione italiana vi aspettano stasera alle 21.20 ... Madi "Theofglivestiti? Ormai siamo alle battute finali delle Blind Audition, e settimana dopo settimana, i telespettatori si saranno accorti di un particolare ... isono vestitiallo stesso modo. “La miapuzza” ha detto Morgan, “Io penso che quando potrò cambiarmi darò fuoco a questi vestiti” ha continuato Gigi D’Alessio. La sexy Elettra Lamborghini invece, ha espresso il suo disagio per le scarpe mostrando i suoi piedi inguainati in un paio di décolleté con tacco dodici e punta.non possono cambiarsi! Questo particolare è scritto proprio nel format internazionale ed è legato alle registrazioni. Per esigenze televisive infatti, non vengono mostrati tutti i provini in sequenza, non è quindi detto che un cantante che stiamo vedendo questa sera, non sia invece arrivato per primo alle audizioni.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

durchdienachtx : Di questa puntata di the voice mi sono piaciuti i FOB di sottofondo. - albi_sono : Sono rimaste le ultime tre puntate di #tvoi. Secondo me dura poco. In Francia The Voice dura 6 mesi, da gennaio a giugno. - emalombardini : The Voice of Italy 2019, completati i team: ecco chi accederà alle battles -