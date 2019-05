The Italian Job compie 50 anni e si regala la Lamborghini Miura P400 originale

Follia Dear FaTher : Il nuovo Survival Horror italiano : Destructive Creations è orgogliosa di presentare Follia – Dear Father, un Survival Horror del team di sviluppo italiano indipendente Real Game Machine. Il gioco verrà lanciato quest’autunno su tutte le principali piattaforme – PC, PlayStation 4 e Xbox One – e presenterà anche una versione VR per l’immersione completa su HTC Vive e PlayStation VR. Follia” è esattamente ...

‘The Italian Job’ : ritrovata dopo ben 50 anni la bellissima Lamborghini Miura P400 del film uscito nel ’69 : Lamborghini Polo Storico scopre e certifica la Miura P400 usata per il film ‘The Italian Job’ del 1969 A distanza di 50 anni dall’uscita del film “The Italian Job”, il Lamborghini Polo Storico certifica la Lamborghini Miura P400, telaio #3586, come la vettura originale del film della Paramount Pictures (1969). La Lamborghini Miura P400 arancione, tecnicamente “Arancio Miura” con interni in pelle di colore ...

Pga italiana - cinque titoli in campo - via con 'The Teachers' : Roma, 7 mag., askanews, - cinque titoli in campo per il circuito Pga, The Professional Golfers' Association of Italy. Comincerà il 27 maggio la lunga stagione agonistica che attende i Professionisti ...

Out Of The Hat - il titolo puzzle platformer dello studio indie italiano Not A Number è approdato su Kickstarter : Attraverso un comunicato stampa, Not A Number, studio indipendente tutto italiano con sede a Torino, annuncia il suo nuovo gioco Out Of The Hat.Il titolo, un puzzle platformer, è ambientato in un mondo fatto di paure e incubi infantili, ed ispirato dai maestri dell'inconsueto come Tim Burton, Terry Gilliam, HP Lovecraft e molti altri.Seguirete le avventure di una bambina mentre scappa dalle grinfie di un mago malvagio e dal suo circo. In Out Of ...

Schumacher. The Official App aggiornata e anche in italiano : Schumacher. The Official App now also speaks Italian: the virtual museum of the Formula 1 record world champion offers motor sport fans an even deeper experience, expanded in many areas, and impresses with content in Augemented Reality. But the most endearing gesture comes from the fans themselves – three tifosi have translated the entire app […] L'articolo Schumacher. The Official App aggiornata e anche in italiano sembra essere il ...

Il calendario Pirelli parla italiano! Paolo Roversi scelto per The Cal 2020 : Il calendario Pirelli 2020 sarà firmato per la prima volta da un fotografo italiano, Paolo Roversi . Il fotoreporter è uno dei più famosi al mondo grazie alle sue immagini suggestive, che riescono a ricreare atmosfere altamente emotive. Visualizza questo post su Instagram Announcing the opening of my new exhibition at the Shoot Gallery ...

‘The Italian Dream’ is back! Marvin Vettori a SportFair : “doping? Ingiustizia - ho reagito. Sono un fighter migliore - lo dimostrerò” : Scontata una sospensione per doping, vicenda nella quale la stessa USADA ha appurato la sua innocenza, Marvin Vettori è pronto a tornare in UFC: ‘The Italian Dream’ si racconta a SportFair L’ultima volta in UFC lo avevamo visto lo scorso 14 aprile 2018, quando è stato capace di portare Israel Adesanya, fighter da 17-0 e attuale campione dei pesi medi UFC ad interim, per la prima volta in carriera al terzo round, perdendo poi per split ...

Un italiano in finale a The voice belgique - al busker Matteo Terzi rimane la gloria : LIEGI - Il Belgio ha un principe italiano. Non è il re, il milanese Matteo Terzi , che a The voice belgique si ferma in finale, battuto solo dall'elegante voce di Charlotte. Va bene così, anche se il ...

Tour of The Alps - la Nippo Vini Fantini Faizanè perde Moreno Moser : il corridore italiano costretto al ritiro : A causa del ripresentarsi di vecchi problemi fisici, Moreno Moser è stato costretto al ritiro nel corso della seconda tappa del Tour of the Alps Un mese lontano dalle gare non sono bastate per Moreno Moser, che è costretto al ritiro nella seconda tappa del Tour of the Alps. Dopo i test fisici che lasciavano presagire un importante rientro nel gruppo, durante la seconda frazione della gara italiana il portacolori della Nippo Vini Fantini ...

Simona Ventura pronta per The Voice. Le parole di Giovanni Terzi a Storie Italiane : Giovanni Terzi si presenta ancora una volta a Storie Italiane per dichiarare nuovamente il suo amore per Simona Ventura. E lascia senza parole. I due si erano trovati nello studio di Eleonora Daniele lo scorso 16 aprile, ma il giornalista è voluto ritornare da solo, anche in considerazione del fatto che SuperSimo sta per cominciare un’altra avVentura televisiva con The Voice. E il suo Terzi vuole starle vicino anche con queste splendide ...

Tour of The Alps 2019 : tanti giovani italiani al via. I corridori da tenere d’occhio : Prenderà il via nella giornata di domani uno degli appuntamenti più attesi in questa prima parte della stagione ciclistica internazionale. Da lunedì 22 aprile a venerdì 26 aprile le strade italiane accoglieranno il Tour of the Alps 2019, corsa a tappe di categoria 2.HC che vedrà al via diversi protagonisti di primo piano del panorama mondiale come Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) e Chris Froome (Sky) e che rappresenterà una prova fondamentale ...

Chi è Matteo Terzi - il busker italiano in finale a The Voice Belgio : ... quando sente in sottofondo Mattia che la sta suonando dal vivo, proprio in quel momento, davanti ai suoi occhi; un segno del destino, i due si innamorano e mettono al mondo anche un figlio, Pietro. ...

Italiano salta un ponte levatoio con l’auto come nel film The Blues BroThers : il “volo” riesce - ma l’atterraggio… : Potrebbe sembrare una scena del film The Blues Brothers ma a ben guardare di John Belushi e Dan Aykroyd non c’è traccia. Un Italiano di 29 anni si è reso protagonista di un gesto che ricorda proprio una scena del cult movie: ha saltato con l’auto uno dei ponti levatoi di San Pietroburgo mentre si stava aprendo. L’episodio è avvenuto venerdì, a notte fonda. Il ponte di Sampsonievskij, nel pieno centro della capitale del nord, si era ...