The Boogieman Surprise degli Hollywood Vampires | il nuovo delirio di Johnny Depp e Alice

optimaitalia

(Di martedì 21 maggio 2019) Thearriva a quasi un mese di distanza dal lancio del secondo album della superband diCooper e Joe Perry. Il primo sforbicia come un vetusto Edward di Tim Burton sulle corde della chitarra, il secondo porta ancora il suo teatro dell'assurdo sul palco e il terzo, instancabile, incendia il palco come farebbe con gli Aerosmith, di cui è fondatore. Questo strano accostamento tra i tre personaggi nasce nel 2015 da un'idea della voce di Poison e Hey Stoopid e prende il nome da un club per rockstar fondato dallo stessoCooper negli anni '70.Il brano, un rock estratto dalla vecchia scuola e "sporcato" con lo shuffle, vede unCooper muoversi sul palco come un grottesco cappellaio matto mentre la musica avanza, tra un riff al testosterone e un coro finale che ricorda tantissimo le messe sciamaniche che i Doors ...

OptiMagazine : The Boogieman Surprise degli @hollywoodvamps, il nuovo delirio di #JohnnyDepp e @alicecooper (video, testo e traduz… - orsomarrone : Hollywood Vampires: il live video della nuova 'The Boogieman Surprise' -