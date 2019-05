Terremoto vicino a Barletta | magnitudo 3 9

blogo

(Di martedì 21 maggio 2019) In provincia disi è registrato alle ore 10:13 di oggi, martedì 21 maggio 2019, un sisma di3.9.Ecco i dati INGV sulla localizzazione del: 4 Km a SE di(94814 abitanti) 9 Km a N di Andria (100440 abitanti) 9 Km a W di Trani (56217 abitanti) 17 Km a W di Bisceglie (55422 abitanti) 26 Km a W di Molfetta (59874 abitanti) 35 Km a E di Cerignola (58396 abitanti) 38 Km a NW di Bitonto (55540 abitanti) 49 Km a SE di Manfredonia (57279 abitanti) 50 Km a W di Bari (326344 abitanti) 56 Km a NW di Altamura (70396 abitanti) 67 Km a E di Foggia (151991 abitanti) 75 Km a NW di Matera (60436 abitanti) 85 Km a NE di Potenza (67122 abitanti) 89 Km a E di San Severo (53905 abitanti)3.9 é stato pubblicato su Cronacaeattualita.blogosfere.it alle 10:41 di Tuesday 21 May 2019

Agenzia_Ansa : #Terremoto in #Puglia, magnitudo 3.9. Epicentro vicino #Barletta, ipocentro a 34 km di profondità #ANSA - Corriere : Terremoto in Puglia, scossa di magnitudo 4 vicino Barletta - MariannaPrato : RT @Agenzia_Ansa: #Terremoto in #Puglia, magnitudo 3.9. Epicentro vicino #Barletta, ipocentro a 34 km di profondità #ANSA -