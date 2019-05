Terremoto Puglia, sospesi treni sulla Bari-Foggia. Stop anche al traffico delle Fal (Di martedì 21 maggio 2019) La situazione delle linee ferroviarie dopo la scossa delle 10.13: “La velocità della circolazione dei treni è stata ridotta fino a termine verifiche. La Protezione civile regionale è al lavoro per le verifiche con gli enti preposti” conferma il governatore Michele Emiliano. Controlli anche per le Appulo Lucane.



